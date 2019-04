La scena ai giovani creativi a Baronissi.

Proseguono le attività presso il Centro Polifunzionale “G.Regeni” di Baronissi del “Laboratorio Creazione di Impresa ed Orientamento al Lavoro” con l’obiettivo strategico di valorizzare le idee creative e innovative dei giovani da attuare previa definizione del Business-plan e attuando una puntuale attività di fundraising. La iniziative rientrano nell’ambito del progetto “Laboratorio Urbano Baronissi” a titolarità del Comune di Baronissi coinvolge giovani e Neet provenienti da tutto il territorio salernitano ed è finanziata dalla Regione Campania.

L’orientamento e il coaching sono curata dalla società QS & Partners di Vincenzo Quagliano & C. di Salerno, strutture che vanta un background pluriennale in materia di creazione di impresa, progettazione e attuazione di progetti complessi a valenza nazionale ed internazionale. Le attività si tengono tutti i lunedì pomeriggio presso il Centro Polifunzionale G. Regeni e vedono il coinvolgimento degli allievi del laboratorio che organizzano, con i loro coach, l’attività di front office rivolta ad Associazioni, Istituzioni Scuole e altri giovani interessati a mettersi in proprio e a sviluppare iniziative di sviluppo . Un punto informativo, dunque, dove anche l’utenza esterna può acquisire notizie utili su programmi e opportunità quali Resto al Sud, Garanzia Giovani, Yes I Start up, Fermenti 2019 oltre a info utili sulle modalità di funzionamento delle strutture Territoriali destinate allo sviluppo economico e sociale quali Gruppo di Azione Locale Terra & Vita, il Piano Sociale di Zona, Forum, ecc.. L’obiettivo dell’attività risiede nell’ampliare l’azione di acquisizione di idee operando nell’ottica del Think Tank per attrarre progetti, accelerarne il processo di avvio rilanciando, così, gli investimenti a fini economici ed occupazionali nella Valle dell’Irno.

L’intera iniziativa laboratoriale si è caratterizzata, quindi, quale “riferimento informativo territoriale, capace di colmare l’assenza di strutture di prossimità impegnate in materia di sviluppo imprenditoriale e di orientamento per nuova occupazione.