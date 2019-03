La Safety& Security degli eventi in luoghi aperto, lunedì 18 a Palazzo di Città.

“Progettazione e Gestione della Safety& Security degli eventi. Oltre le circolari Gabrielli e Piantedosi. Analisi, Procedure e Case Study” è il titolo del convegno in programma il prossimo Lunedì, 18 Marzo 2019, alle ore 9.00 presso la Sala dei Marmi del Comune di Salerno.

Ad organizzare questo importante appuntamento è l’Associazione 4S, grazie al patrocinio della Camera di Commercio di Salerno e dell’amministrazione comunale salernitana.

Lo scopo è quello di formare ed informare sulla messa in pratica delle due circolari sopracitate in merito a tutto ciò che concerne le manifestazioni organizzate in luoghi pubblici. I destinatari di tale seminario sono non soltanto i tecnici e gli addetti ai lavori, ma anche – anzi, soprattutto – coloro i quali svolgono un ruolo di coordinamento, progettazione e gestione di eventi e manifestazioni all’interno di amministrazioni, associazioni, o qualsivoglia gruppo organizzativo.

I saluti sono affidati al Prefetto di Salerno, Francesco Russo, al sindaco, Vincenzo Napoli e al presidente provinciale della Camera di Commercio, Andrea Prete.

Decisamente nutrito il parterre dei relatori, che apporteranno importanti contributi, sia tecnici che legislativi, su specifiche tematiche: Ermanno di Nuzzo, avvocato e Magistrato Onorario del Tribunale di Nocera Inferiore interverrà su “Indagini e analisi degli scenari dopo i disastri”; RaffaeleTecce, avvocato, si occuperà di “Profili di responsabilità nel panorama normativo”; a Marialuisa Saviano, professoressa di Economia & Management presso l’Università degli Studi di Salerno, toccherà “La progettazione degli eventi in un’ottica di valorizzazione sostenibile del territorio”; Gerardo Rizzo, ingegnere e direttore tecnico della Omnia Service srl (responsabile Safety e Security, tra le altre, della manifestazione Luci D’Artista), si occuperà di “Un protocollo unico per Progettare e Gestire l’evento – LaISO20121”; Lorenzo Fantini, avvocato e consulente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affronterà il tema “La formazione e l’addestramento degli Addetti al Controllo e degli Operatori di Sicurezza nella normativa vigente”; Adriano De Acutis, Comandante dei Vigili del Fuoco di Salerno, relazionerà su “Azioni e reazioni di fronte agli eventi critici. L’esodo di massa, le persone dentro la folla”; Massimo Sposaro, marketing manager della D&Tsrl (società che sviluppa programmi per il calcolo previsionale delle folle, dei loro movimenti sia in tempo di pace che in emergenza) concluderà con “Uso dei simulatori nella gestione della folla”.

«È un modo per fornire una maggiore chiarezza sul tema e per dare a chiunque sia interessato la possibilità di lavorare con lucidità e immediatezza», è l’invito di Alessia Rizzo, presidentessa dell’associazione 4Se giornalista, nonché moderatrice dell’incontro. «Il nostro scopo è quello di continuare a mettere dei tasselli nel mosaico di quello che ci auguriamo diventerà presto un “sistema” della sicurezza. Dall’ideazione alla progettazione, dalla gestione alla comunicazione, una manifestazione è fatta di settori che devono necessariamente coordinarsi e mai andare in contrasto con tutto ciò che riguarda la Safety & Security. Non solo, banalmente, perché ce lo impone il legislatore, ma perché la sicurezza è un’esigenza che riguarda tutti e di cui, purtroppo, ci si ricorda spesso troppo tardi. Meglio progettare e gestire bene nonché farsi trovare preparati e, soprattutto, collaborativi».

La partecipazione al convegno è valida ai fini dell’aggiornamento RSPP-AIFES (Associazione Italiana dei Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro). Il seminario è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno e di Nocera, i quali indicheranno i relativi crediti formativi da attribuire.

Per info e accreditamenti: info@quattroesse.eu