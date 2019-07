La grande magia all’Arena del Mare per il Premio Charlot.

Terzo appuntamento, martedì 23 luglio, alle ore 21, all’Arena del Mare di Salerno, con la XXXI edizione del Premio Charlot. Il 23 luglio è la serata dedicata all’illusionismo. Protagonista sul palco, ma anche speciale direttore artistico, Gaetano Triggiano che lascerà ancora una volta a bocca aperta il pubblico presente. Con Triggiano sul palco si alterneranno Mirko Menegatti, I Lucchettino, Fatmir Mura, e Mister David. Prima dello spettacolo, dei 5 maghi e illusionisti, però, sarà consegnato il Premio Charlot alla solidarietà a Giacomo Celentano, figlio di Adriano e Claudia Mori, cantautore e scrittore che da diversi anni ha intrapreso la via del Vangelo ed ha fondato un’associazione, “La cittadina della divina misericordia» allo scopo di aiutare bambini e adolescenti in difficoltà, poveri, malati, persone con disabilità, ospitandoli in una struttura di accoglienza. Per realizzare questo sogno è già partita una raccolta fondi.

Ospite della serata anche la brava Grazia Di Michele, che arriva a Salerno grazie alla collaborazione con Tulipani di Seta Nera, il Festival Internazionale del film corto a tema. Ed ancora tra gli ospiti della serata Angelica Massera voce esilarante del web che racconta in tono ironico ma assolutamente realistico i luoghi comuni, le situazioni e le “battaglie” quotidiane in cui le madri moderne si scontrano ogni giorno. La casa, la scuola, le feste di compleanno, il supermercato, il rapporto con gli altri genitori e soprattutto il racconto di quella fase in cui una donna è ancora nel fiore dei suoi anni e si ritrova a passare da donna a mamma.

Romana e con una solida formazione attoriale, ha iniziato la sua carriera in tv, lavorando con personaggi del calibro di Pippo Baudo, Tosca d’Aquino, Max Tortora, Lillo & Greg, Stefano Fresi e molti altri.

Dopo una lunga pausa in cui si è dedicata alla sfera privata e alla famiglia, nel 2016 decide di raccontare la sua nuova vita di giovane mamma proprio sul web, aprendo la sua omonima pagina Facebook e, poco dopo, anche il canale YouTube. I suoi canali sono lo specchio di uno storytelling completo, dove la narrazione dell’essere mamma non “oscura” la complessità dell’essere una donna trentenne oggi, sempre con una vena spiccatamente comica e leggera. Su Facebook, in particolare, si è contraddistinta fin da subito con il format #vitadamamma, catturando milioni di views e il consenso delle mamme – e non solo.

Fuori dal web, a dicembre 2018 debutta a Roma con uno spettacolo teatrale comico con Pablo & Pedro.