La FIN esprime rammarico per la vicenda Piscina Poseidone – Ati Afrodite.

Il Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Nuoto in appena un anno e pochi mesi di attività ha conferito all’ATI Afrodite – mandataria Kerres SCS, mandanti C.N. Posillipo, Movimento Sportivo Popolare Italia, Elysium SSD – ben tre benemerenze per la gestione della piscina comunale di Capaccio Paestum: un vero record!

Per questo e per tanto altro, la Federazione ha appreso con profondo rammarico, oltre che con grande stupore, delle vicende relative alla gestione dell’impianto di Capaccio, dove un gruppo di giovani costituiti in società sportiva senza fini di lucro e alcune delle più prestigiose società ed enti sportivi d’Italia hanno dimostrato a tanti esperti del settore come ancora si dovrebbe fare sport: con tanta passione e dedizione e con attenzione alle norme e ai particolari.

Il corretto utilizzo delle procedure, la grande attenzione dei dirigenti e la disponibilità del personale tutto sono sempre stati di esempio per altre società del movimento del nuoto e la conduzione dell’impianto Poseidone si è sempre confermata ai più alti standard del settore, nonché rispettosa delle tante norme che regolano questo sport e delle stringenti regole igienico sanitarie.

Forse avremo ancora il piacere di ritrovare un impianto così pulito, ordinato e dotato di ogni necessaria attrezzatura sportiva, ma quel che è certo, purtroppo, è che oggi si perde, per motivazioni apparentemente futili o risibili e tutte da dimostrare, un esempio di attenta gestione che ha reso in poco tempo Piscina Poseidone l’impianto pubblico meglio gestito del salernitano se non della Regione, candidandosi a diventare centro di eccellenza già dal prossimo anno.

Una bella favola, purtroppo già terminata.