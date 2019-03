La bellezza è femminile, domenica 10 al Parco Archeologico di Velia.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, al Parco Archeologico di Elea-Velia, Giovanna Scarano-direttore del Parco illustrerà un’immagine della donna colta nelle molteplici attività femminili svolte non solo all’interno della famiglia ma anche nei contesti più ampi delle comunità, sottolineando in particolare la cura riservata alla propria immagine, considerato anche segno di rispetto per la propria dignità.

Nel corso dell’incontro, le musiche eseguite dai giovani allievi dell’Istituto Musicale R.Goitre di Vallo della Lucania (sede decentrata del Conservatorio di Salerno), porranno l’accento sul ricco e variegato mondo intimo femminile, nel quale campeggiano sentimenti forti e nello stesso tempo teneri.Infine, saranno proposte degustazioni enogastronomiche, eccellenze della produzione cilentana offerte dalla Filiera Cilento, sottolineando la forte tradizione di un territorio legato a prodotti semplici ed essenziali, ottenuti con il costante e duro avoro nei campi delle donne e degli uomini. Per i saluti interverrà Pietro D’Angiolillo, sindaco di Ascea

Da un oggetto, una Storia

Giovanna Scarano Direttore del Parco archeologico di Elea Velia

L’Armonia delle Note

Animazione musicale Istituto musicale “R. Goitre” di Vallo della Lucania

Storie di Gusto dal territorio Cilentano

Filiera Cilento

Saluti Istituzionali

Pietro D’Angiolillo Sindaco del Comune di Ascea

ingresso gratuito

info

contrada piana di velia – marina di ascea (sa)

tel 0974 972396 / 0974 271016