Karting in piazza, martedì 13 a cura di ACI Salerno.

Karting in Piazza è un format originale ideato da Acisport e che si svolge con grande successo dal 2013 e che domani farà tappa a Salerno dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00..

Anche a Salerno, come in altre location, i bambini delle scuole elementari potranno vivere una bellissima esperienza, grazie anche alla disponibilità ricevuta dal Comune di Salerno, realizzata in due momenti importanti. Il primo, che si svolgerà presso la Sala Pasolini, sarà quello teorico, con i bambini che assisteranno prima alla visione del docu-film “Le regole della vittoria” prodotto in collaborazione tra ACI e Giffoni Exeperience, e seguiranno poi una lezione di guida sicura e di regole base a cui anche i pedoni devono attenersi. Il personale istruttore, altamente specializzato, focalizzerà l’attenzione dei bambini sulle nozioni fondamentali del codice stradale, della sicurezza e del rispetto delle regole, e li coinvolgerà attivamente quali testimoni ed ambasciatori delle “ 10 Regole d’Oro della Sicurezza Stradale”

Poi ci si trasferirà in piazza Amendola per mettere in pratica quanto appreso. Lo spazio sarà appositamente allestito con supporti tecnici avanzati ed attrezzato per accogliere i bambini di età compresa tra i 6 ed i 10 anni ed insegnare in allegria l’educazione stradale ; il tutto sotto la direzione di esperti tecnici, tra cui la Polizia Stradale la cui collaborazione non è mai mancata in questi eventi.

I bambini, quindi, saranno invitati a districarsi su un percorso protetto, guidando un vero kart ( il modello omologato dalla Federazione per gli stages formativi della Scuola Federale ACI Sport e per l’attività preagonistica , in questo caso a trazione elettrica ) , ma opportunamente adattato e limitato per essere condotto in piena sicurezza anche alla loro età e senza esperienze specifiche (velocità di punta paragonabile a quella di una bici, cinture di sicurezza, rollbar). Durante tutta la prova pratica ogni bambino sarà guidato e seguito da vicino da un istruttore che potrà facilmente fermare il kart indipendentemente dal bambino.

Il messaggio trasmesso ai bambini può essere sintetizzato dal motto di molti piloti: “un secondo in meno in pista fa vincere una gara, un minuto in più in strada fa vincere la vita”.

Ai bambini partecipanti sarà rilasciato un diploma di “Ambasciatore della sicurezza stradale” ed affidato il compito di diffondere, innanzitutto nelle rispettive famiglie, le “10 Regole d’oro della FIA per la Sicurezza Stradale”. Pochi efficaci consigli finalizzati ad aiutare gli automobilisti a migliorare il proprio stile di guida ed a ricordare le responsabilità per sé stessi, i passeggeri e tutti gli altri utenti della strada.