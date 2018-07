Ispettorato del lavoro, controlli in aziende etniche.

Lunedì 23 luglio nel corso di attività ispettiva in “ aziende etniche”, funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, con il supporto di ispettori dell’ INPS e dei carabinieri dell’Arma Territoriale, hanno effettuato un accesso in un laboratorio di confezioni in serie operante in territorio dell’agro nocerino sarnese.

All’interno dell’azienda sono stati trovati intenti al lavoro n. 6 cittadini di nazionalità cinese, tutti impiegati completamente in nero.

Tre dei lavoratori sono risultati anche sprovvisti di permesso di soggiorno e, quindi, presenti clandestinamente sul territorio nazionale.

I funzionari hanno quindi provveduto a comminare sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 28.800 euro e a disporre la sospensione dell’attività dell’Impresa.