Nella serata di sabato 27 ottobre u.s., nel corso di specifica attività ispettiva programmata nel settore dei pubblici esercizi operanti nella Piana del Sele, personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Salerno, in esito agli accertamenti, ha rilevato la presenza di 10 lavoratori utilizzati completamente in nero.

Di conseguenza, sono state applicate copiose sanzioni amministrative pecuniarie e, la sospensione della attività d’impresa per le aziende ispezionate.