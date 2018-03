Io Sono Originale, il flash mob contro la contraffazione dell’U.Di.Con Salerno.

“Io Sono Originale” è il nome dell’iniziativa a sostegno della campagna contro la contraffazione dei prodotti ideata dalla Direzione Generale per la lotta alla contraffazione-UIBM del Ministero dello Sviluppo economico e realizzata dalle associazioni di consumatori.

L’U. DI.CON. sta effettuando questa campagna di sensibilizzazione in numerose città di Italia attraverso l’organizzazione di flash mob sul tema. Ieri è stata la volta di Salerno. Musicisti, compositori, ballerini e cantanti hanno attirato con le loro esibizioni l’attenzione dei passanti, che sono stati coinvolti dalla musica travolgente e dallo spettacolo artistico dei ragazzi della scuola di danza “New Generation Dance”. Dopo l’esibizione i presenti hanno partecipato ad un momento di confronto con lo staff dell’U.Di.Con che ha distribuito materiale informativo sulla lotta alla contraffazione e gadget “Io Sono Originale”.

“La lotta al fenomeno della contraffazione dei prodotti risponde alla coscienza di ciascuno di noi – riferisce Lello Ciccone, Responsabile Provinciale U. Di. Con. Salerno, – è importante educare i cittadini/utenti e renderli edotti sul fenomeno della contraffazione che genera conseguenze devastanti all’economia e alla legalità di un Paese”.

Per ulteriori informazioni lo sportello U.Di.Con. si trova a Salerno, in via Michele Conforti n. 4, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.30.