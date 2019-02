Io Fumetto !! E tu? …aspettando il Ponte Comix, domenica 24 all’ACLI Salerno.

“Il Ponte per il futuro”, struttura di base delle ACLI di Salerno, domenica 2 4 febbraio 201 9 promuove a Pontecagnano Faiano, l’ iniziativa culturale “Io Fumetto !! E tu? …aspettando il Ponte Comix ” , una mattinata dedicata alla lettura di fumetti ed una sessione laboratoriale.

L’iniziativa, si pone l’obiettivo di divulgare la cultura del fumetto come opportunità educativa per i ragazzi. Per i più piccoli, infatti, sarà allestito un laboratorio di arte comics, dove i bambini potranno prendere confidenza con l’arte dei fumetti, provando a disegnare i personaggi più famosi delle “strisce”.

Sarà predisposto anche un angolo lettura, con fumetti a disposizione, da poter consultare da parte di accompagnatori ed appassionati. Per molti sarà un ritorno al passato, quando le "strisce" erano occasione di incontro, scambio e "semplice" svago. L'iniziativa costituisce tappa di avvicinamento all'evento "Ponte Comix", previsto per il prossimo mese di maggio al Centola.

Promossa da Il Ponte per il futuro, l’evento si pregia della collaborazione del gruppo di disegnatori Fanzink e della sinergia con la Pro Loco “Etruschi di frontiera”, le Associazioni Sveja, Ombra, Semplicittà e Freedom.

Patrocinata dal Comune di Pontecagnano Faiano, l’iniziativa sarà realizzata nella Biblioteca Comunale, sita presso il Museo Archeologico dalle ore 9,30 e sino alle 12,30 per trascorrere qualche ora piacevole, divertendosi con la cultura.