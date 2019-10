LE “ISTRUZIONI PER IL FUTURO IN UN MONDO CHE CAMBIA” SPIEGATE DAL DOTTOR SERGIO SORGI ALLA SALA MOKA DI SALERNO

“Tutti dovremmo occuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto della nostra vita”. A ricordarci che è importante preoccuparsi del proprio futuro è stato il dottor Sergio Sorgi, sociologo, Amministratore Unico di “Progetica”, una società indipendente di consulenza, uno dei maggiori esperti a livello nazionale di tematiche pensionistiche, di educazione finanziaria, welfare e pianificazione economica personale, durante il forum organizzato mercoledì sera, presso la “Sala Moka” di Salerno, dal dottor Fabrizio Moscati, Consulente Finanziario ( Financial Advisor) di Allianz Bank Financial Advisor di Salerno, in collaborazione con il gruppo di investimento “Franklin Templeton”. Il dottor Fabrizio Moscati ha ricordato i cambiamenti che ci sono nel mondo della consulenza finanziaria e sottolineato l’importanza di mettere al centro non più il mercato e la finanza, ma le esigenze del cliente:” L’attenzione si è spostata sulla relazione tra consulente, patrimonio e cliente: bisogna mettere insieme il progetto di vita del cliente e le sue aspettative per il futuro”. Dopo i saluti del dottor Alessandro Musumeci, Executive Manager – Distretto Campania 1 Molise Basilicata di Allianz Bank, che ha ricordato che Allianz Bank è il primo gruppo assicurativo in Europa:” Guardiamo al futuro e siamo presenti in tutti rami innovativi dell’investimento: investiamo anche sull’ecologia. Siamo stati i primi, cinquant’anni fa, a portare la consulenza finanziaria in Italia”, il dottor Alessio Pagni, Senior Sales Executive di Franklin Templeton, ha parlato di quelli che sono gli scenari mondiali della finanza e delle nuove tecnologie: ” Al 30-08.2019 l’indice PMI Manufatturiero, che fornisce un’indicazione sullo stato di salute del comparto manifatturiero e sulla crescita della produzione, indica che Paesi come l’Italia, la Germania e tutti quelli dell’Eurozona, sono in una fase di contrazione economica mentre Paesi come il Brasile, la Cina, la Francia, la Grecia e gli Stati Uniti, sono in una fase di espansione economica”. Pagni ha anche consigliato di investire sul lungo periodo e soprattutto in innovazione tecnologica. Il dottor Sergio Sorgi, ha spiegato quelli che sono gli aspetti dell’economia personale:” Tutti noi abbiamo bisogno di pensare al nostro futuro, ma non siamo ancora preparati a gestire la nostra economia personale perché non c’è stata, né a scuola, né nelle famiglie, una sufficiente riflessione su quanto il cambiamento della nostra vita richieda un cambiamento di comportamenti. E’ cambiato il ciclo di vita delle famiglie: facciamo pochi figli, c’è un problema di mancato lavoro fra i cinquanta e sessantacinque anni, c’è una longevità enorme. Bisogna acquisire consapevolezza su come spendere e su come risparmiare: capire quali sono i nostri obiettivi e i nostri progetti di vita. Bisogna cominciare a pensare alla propria vita in maniera complessiva e non per piccoli capitoli. Con l’aiuto di consulenti di fiducia dobbiamo interpretare la nostra finanza in maniera integrata e trasformare i nostri desideri in soluzioni. Il mondo corre velocissimo: se si sta fermi la distanza tra noi e il mondo aumenta continuamente e si rischia l’immobilismo. E’ importante riappropriarsi della nostra vita che è bellissima, tornare a immaginare il nostro futuro, uscendo dal presentismo, dall’istante : è meglio vivere con dei progetti futuri che nel presente”.

Aniello Palumbo