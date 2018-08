Intero condominio allacciato abusivamente alla rete idrica a Montesano sulla Marcellana.

Un sistema di snodo di tubi per fornire acqua ad un intero condominio tramite un allaccio abusivo alla rete idrica comunale.

E’ il sistema illegale posto in essere in un complesso di edilizia popolare di Montesano sulla Marcellana (Salerno).

A scoprirlo i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno denunciato in flagranza di reato di furto d’acqua undici persone, di cui cinque donne, occupanti gli appartamenti del condominio.

A seguito del blitz dei militari dell’Arma, guidati dal capitano Davide Acquaviva, è stato accertato che sono stati sottratti illecitamente consumi stimati in circa 100mila litri di acqua potabile. Dai controlli è anche emerso che alcuni appartamenti dello stabile di edilizia popolare erano stati occupati abusivamente a danno dei legittimi assegnatari.

(ANSA).