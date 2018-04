Instagramers Salerno appuntamento a Pagani domenica 8 per la Madonna delle Galline.

La community Instagram della provincia, @Igers_Salerno, torna alla scoperta del territorio. Nuovo Instameet in programma domenica 8 aprile a Pagani, per la tradizionale manifestazione in onore di Maria SS. Incoronata del Carmelo, più nota come Madonna delle Galline. Insieme ai membri dell’Associazione culturale paganese “Ambress Am Press”, gli Instagramer contribuiranno al racconto fotografico collettivo della festa sui social network, armati di smartphone e reflex, attraverso gli hashtag #istantaneedallafesta #igers_salerno e #igerscampania.

Appuntamento fissato per le ore 8.45 in piazza D’Arezzo a Pagani per poi accedere a Palazzo Pinto e vedere dall’alto i primi momenti della celebrazione religiosa, fino a seguire la processione. Una passeggiata fotografica per vivere una festa sentitissima, che emoziona e affascina fedeli e curiosi.

La community @Igers_Salerno su Instagram:

https://www.instagram.com/igers_salerno

L’associazione Ambress Ampress su Instagram:

https://www.instagram.com/ambress_am_press/

PROGRAMMA

ore 8.45:

Start e ritrovo in piazza D’Arezzo a Pagani

ore 9.00:

Si avrà accesso a Palazzo Pinto, sede dell’Associazione culturale “Ambress Am Press” che si offre come punto di vista privilegiato della piazza. Da qui si potranno vedere dall’alto i primi momenti della celebrazione religiosa.

A seguire:

dalla chiesa partirà la caratteristica processione. Si abbandona il punto di vista privilegiato per scendere, in maniera rapida, tra i fedeli e accordarsi al corteo che muoverà verso il centro storico di Pagani. In tarda mattinata, sostando nel Cortile Califano, assisteremo ad un altro momento caratteristico: l’apertura del tosello storico, particolare “apparata” preparata in onore della Vergine.

Il primo Instameet 2018 di @igers_salerno terminerà prima di pranzo. Qualora vogliate trattenervi, gli altri due momenti della particolare processione della Madonna della Gallina degni di nota sono il ritorno del corteo verso il centro storico (intorno alle ore 16.00) e il passaggio nel Rione Palazzine (intorno alle ore 19.00), fino al rientro nel Santuario.