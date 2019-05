Individualismo- Arroganza e Pregiudizi, da martedì 7 all’Arco Catalano di Palazzo Pinto.

Si inaugura martedì 7 maggio 2019, alle ore 18.00, negli spazi dell’Arco Catalano di Palazzo Pinto a Salerno, la Mostra di Arte Concettuale del Manifesto Brut.

Il tema, “Individualismo- Arroganza e Pregiudizi”, è nato da un’analisi attenta della situazione economica e socio-politica italiana.

Gli Artisti, Vincenzo Ceccato, Irina Danilova, Rino Telaro, come artisti, esseri umani, informatori, si sono focalizzati sul fenomeno della resa volontaria o inconsapevole di una stragrande maggioranza di persone verso un sistema socio-economico dittatoriale, che lascia scarsissime vie di fuga e

di difesa costringendoci, nella maggior parte dei casi, ad essere prigionieri inconsapevoli di un sistema perverso, con l’eccezione, di coloro che deliberatamente si offrono al mercato in cambio di profitti meramente corporali, di orgoglio e ambizione personale.

Il tema esprime, inoltre, la volontà di

dialogare con un pubblico ormai assuefatto da parole cacofoniche e senza senso quindi, metterlo a confronto con un linguaggio diverso, intriso di emozioni, dove immagini ed artefatti inabituali cercano di ridare senso al linguaggio e rendere chiara l’informazione.

Sostiene Rino Telaro:

“L’individualismo ci ha resi insensibili, incuranti, senza emozioni.

Tutto deve ruotare intono a noi, tutto può servire a gratificarci ma non a gratificare, tutto può essere utile per esaltare il nostro Ego.

Chiunque ci ostacola va eliminato, deriso, messo alla berlina insomma, non deve avere nessuna possibilità per nuocere il nostro Io, i nostri interessi.

Io sono il Dio vivente, io decido cosa sia giusto e cosa non lo è, io sono la verità e come tale la conoscenza, l’amore per me e di me è incontestabile.

L’arroganza è propria dell’individualista, lo rende sordo e cieco, ed i pregiudizi lo abitano in continuazione facendogli perdere il contatto con la realtà.

Si racchiude nel suo mondo divenendone prigioniero inconsapevole”.

La mostra si potrà visitare tutti i giorni, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 20.00, è aperta ai gruppi scuola negli orari antimeridiani prenotando all’indirizzo info@sevensalerno.it

L’ingresso è gratuito.

Curatrice: dr.ssa Maria Rosaria Voccia, Giornalista, Direttore Responsabile del sito di informazione www.sevensalerno.it

Allestimento su progetto dell’Architetto Pasquale Cicalese