Indagini strutturali su Viadotto Gatto sabato 22, dispositivo di traffico.

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’Assessore all’Urbanistica e alla Mobilità Mimmo De Maio comunicano che dal pomeriggio-sera di sabato 22 settembre fino alle prime ore del mattino successivo saranno eseguite indagini strutturali sul Viadotto Gatto.

Si tratta delle prove di carico previste nell’ambito delle operazioni di monitoraggio del viadotto già in atto da diversi mesi.

Per consentire tali operazioni sarà istituito il divieto di transito nel tratto che va da via Ligea all’intersezione con via Benedetto Croce, dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00 circa.

I veicoli provenienti da Cava-Vietri-Costiera dovranno, dunque, imboccare il tratto superiore del viadotto in direzione Canalone-autostrade.

Il divieto di transito sarà poi istituito nel tratto che va dall’intersezione con via Benedetto Croce a Piazzale San Leo dalle ore 21.00 circa (ad avvenuta riapertura del tratto precedente) fino alle prime ore del mattino seguente.

In questo caso, per i veicoli provenienti da Cava-Vietri-Costiera sarà necessario imboccare il tratto inferiore del viadotto in direzione Via Ligea-lungomare-centro cittadino.

Dispositivo