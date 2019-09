Incontri, presentazione della rassegna di danza venerdì 13 a Palazzo di Città.

Venerdì 13 settembre 2019, alle ore 10, nel Salone del Gonfalone del Comune di Salerno si presenta la seconda edizione della rassegna di danza “Incontri”, realizzata dall’Associazione Campania Danza in collaborazione con Raid-Rassegna Interregionale di Danza di Claudio Malangone, Salerno Solidale e Bimed e con il patrocinio del Comune di Salerno, del Comune di Pellezzano, del Comune di Valla della Lucania, del Comune di Sassano e della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana. La rassegna è tra i progetti italiani ad aver ottenuto l’importante riconoscimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Quindici sono gli spettacoli in cartellone. Confermata anche quest’anno la sezione dedicata ai più piccoli con spettacoli in grado di meravigliare i bambini ed affascinare gli adulti. Il taglio del nastro ci sarà sabato 14 settembre, alle ore 21, negli spazi della Sala Pasolini di Salerno con la compagnia Resextensa che presenta “Erodiade”, la coreografia è di Elisa Barucchieri.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno Tonia Willburger, assessore alla Cultura del Comune di Salerno; Paola De Roberto, consigliere comunale di Salerno; Francesco Morra, sindaco di Pellezzano; Andrea Marino, assessore alla Cultura del Comune di Pellezzano; Genny De Cesare, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Vallo della Lucania, ed Antonella Iannone, direttore artistico della rassegna.