Incendio di Pagani, Villani (M5S): si ristrutturi immediatamente l’alloggio.

La Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani, esprime la sua vicinanza alla famiglia Vitelli ed interviene sul restyling dell’alloggio popolare di via Sorvello a Pagani (Salerno) distrutto dal tragico incendio dei giorni scorsi.

“L’incendio che ha distrutto l’abitazione della famiglia Vitelli ha causato la morte della signora Genovese è una vera e propria tragedia e io mi sento vicina a questa famiglia a cui esprimo le mie più sentite condoglianze e offro il mio sostegno e la massima disponibilità in questo momento difficile. Davanti a una tragedia così grande, le istituzioni hanno il dovere di fare la propria parte. Per questo motivo mi sono interfacciata con il comune di Pagani ed in particolare con il sindaco Salvatore Bottone, per verificare che l’attivazione della macchina della solidarietà dell’Ente comunale. In queste ore la famiglia sta trovando una nuova sistemazione che sarà economicamente sostenuta dall’amministrazione comunale di Pagani così come prevede anche la normativa vigente” spiega l’On. Virginia Villani del MoVimento 5 Stelle “Intanto però, sostengo la richiesta già formulata dal Comune di Pagani all’Iacp di provvedere ad horas alla ristrutturazione dell’alloggio popolare di via Sorvello. Ho scritto io stessa all’IACP di Salerno con lo scopo di chiedere che venga subito ristrutturato l’alloggio popolare assegnato alla famiglia Vitelli. Questo nucleo familiare con quattro splendidi figli, necessità di un sostegno immediato e tutti gli enti pubblici hanno il dovere di rispondere a questa emergenza immediatamente. Monitorerò insieme al comune di Pagani il rispetto dei tempi per la ristrutturazione dell’alloggio popolare che sia rapida e regolare”.

