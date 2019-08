Incendio di Battipaglia, i primi rilievi dell’Arpac.

Arpac sta effettuando monitoraggi specifici in seguito all’incendio che lo scorso 3 agosto è divampato in un sito di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, di proprietà della New Rigeneral Plast srl, situato nell’area Asi del comune di Battipaglia (Salerno). Fin dal primo pomeriggio del 3 agosto, tecnici Arpac del dipartimento di Salerno si sono recati sul posto. Dal momento dello sviluppo dell’incendio, fino alle ore 20 circa, si è rilevato vento con marcata direzione Sud Ovest – Nord Est, che ha spinto i fumi in direzione del territorio comunale di Eboli. Nella sera del 3 agosto il vento è diminuito e la colonna di fumo ha assunto una prevalente direzione subverticale.

Nello stesso pomeriggio del 3 agosto l’Agenzia ha posizionato e messo in funzione, nei pressi del sito colpito dall’incendio, un laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria. Il laboratorio monitora la presenza di diversi inquinanti, tra cui polveri sottili, metalli e idrocarburi policiclici aromatici (IPA). I risultati del monitoraggio saranno diffusi nei prossimi giorni, compatibilmente con i tempi necessari per l’elaborazione dei dati.

Arpac è inoltre presente nel territorio interessato dall’incendio con due centraline fisse, denominate Battipaglia Parco Fiume e Battipaglia Stir, la prima facente parte della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria, la seconda situata in prossimità dell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani (TMB ex Stir) di Battipaglia. Nelle date 2 agosto, 3 agosto e 4 agosto 2019 le due centraline non hanno rilevato concentrazioni superiori ai limiti posti dalla normativa vigente, per gli inquinanti monitorati, tra cui biossido di azoto e polveri sottili. Per informazioni più dettagliate sui dati delle centraline fisse, si invita a consultare le apposite pagine del sito web Arpac (Dati di qualità dell’aria rilevati dalla rete regionale di monitoraggio, http://www.arpacampania.it/web/guest/1509, Dati di qualità dell’aria rilevati in prossimità degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, http://www.arpacampania.it/web/guest/1499).

Nella mattina di oggi l’Agenzia ha installato inoltre, nei pressi del laboratorio mobile, un campionatore ad alto volume per la determinazione di diossine e furani nell’aria; in aggiunta, in un’area prossima all’incendio, i tecnici Arpac hanno posizionato campionatori passivi per la determinazione di diversi parametri, tra cui ossidi di azoto, biossido di zolfo e composti organici volatili. I risultati dei campionamenti saranno diffusi non appena disponibili.

Infine, in queste ore, l’Agenzia ha prelevato otto campioni di top soil (terreno superficiale) in aree non pavimentate, collocate principalmente lungo la direzione di massima diffusione dei contaminanti originati dall’incendio.