Incendio a Rccadaspide, distrutto capannone agricolo.

Un incendio di vaste dimensioni ha distrutto un capannone agricolo di 600 metri quadrati di superficie e mandato in fumo 700 rotoballle di fieno a Roccadaspide, in provincia di Salerno.

Sul posto sono al lavoro dalle 23 di ieri i vigili del Fuoco dei distaccamenti di Eboli, Giffoni Valle Piana e due autobotti della sede centrale di Salerno.

Le fiamme sono state circoscritte, ma sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. Ingenti i danni. Non si conoscono al momento le cause del rogo.(ANSA).