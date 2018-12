Inaugurato il Villaggio di Babbo Natale al Parco dell’Irno.

E’ stato inaugurato sabato 1 dicembre,presso il Parco dell’Irno, il Santa Claus Village: fino al 6 gennaio uno dei parchi più belli della nostra città si trasformerà in un villaggio incantato pieno di luci, giochi, balocchi e tanta allegria. Un’atmosfera unica ricca di attrazioni, luminarie, colori, profumi e delizie natalizie aspetta grandi e piccini.

Non mancheranno attività dedicate ai bambini – letterine di Natale, teatrini, laboratori natalizi, animazione e giostre – ma anche i più grandi potranno divertirsi sulla pista di pattinaggio, scattandosi selfie nel globo illuminato della Lapponia, curiosando tra i caratteristici mercatini di Natale e degustando le prelibatezze gastronomiche per trascorrere una magica giornata in compagnia di Babbo Natale.

Il Santa Claus Village di Salerno sarà realizzato da Native Agency Srl attraverso il suo brand di promozione e valorizzazione territoriale-turistica “Tour Angels” . L’hashtag ufficiale dell’evento è #SantaClausVillageSalerno. Per tutte le info: www.santaclausvillagesalerno.it e le pagine Facebook e Instagram.