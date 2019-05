Il Volo dell’Angelo da Furore a Conca dei Marini, inaugurazione giovedì 23.

L’attesa è finita!

Finalmente sarà possibile “volare” verso il mare e provare la sensazione di librarsi in volo, come gli uccelli, a diretto contatto con il cielo. Giovedì 23 maggio alle ore 11, in uno scenario unico al mondo, Patrimonio dell’Unesco, tra le rinomate località di Amalfi e Positano, di fronte all’Isola di Capri, in uno degli angoli più suggestivi della Divina Costiera Amalfitana, sul Fiordo di Furore, la società Zipline Italia di Salerno presenterà in anteprima, ai Sindaci della costiera amalfitana ed agli operatori turistici, il primo impianto di “volo dell’angelo” in costiera amalfitana. L’inaugurazione al pubblico, alla presenza delle Autorità, ci sarà invece nei primi giorni del mese di giugno.

L’impianto, con stazione di partenza nella località Schiato del Comune di Furore ed arrivo in località Punta Tavola nel Comune di Conca dei Marini, consentirà ai visitatori di scivolare verso il mare, con la sola forza di gravità, agganciati in tutta sicurezza tramite un’apposita imbracatura ad un cavo di acciaio, ad una velocità che consente di ammirare tranquillamente il paesaggio circostante e scorgere le bellezze della Divina Costa.

Sarà possibile volare di “giorno” e tuffarsi in un mare dai colori blu cobalto e verde turchese, oppure al “tramonto” tra le mille sfumature tra il giallo ed il rosso che il sole dà quando piano piano si adagia in mare, o di “sera”, quando la luna, eterna sirena, si specchia nel mare, invitando i più romantici a toccarla. La Zip-Line è un attrattore di nuova concezione, che consente una fruizione innovativa del patrimonio ambientale e che, rispondendo ad una nuova esigenza e ad un nuovo modo di intendere il tempo libero e lo svago, concede sempre più di cogliere nuove esperienze e nuove emozioni. Un’avventura a contatto con la natura attraversando paesaggi unici, alla ricerca ed alla scoperta della vera anima del territorio. La realizzazione dell’impianto del “volo dell’angelo” nasce dall’amore per il territorio dei Sindaci di Furore e Conca dei Marini, Ferraioli e Frate, e dalla tenacia e lungimiranza del Cav. Massimo Boccia, amministratore della società realizzatrice Zipline Italia di Salerno (www.ziplineitalia.it), che dopo anni di lunghi iter burocratici, ha visto finalmente realizzarsi il sogno, coadiuvato dalla consulenza legale dello Studio Legale Boccia di Salerno e da quella tecnica dello Studio di Ingegneria Tondini e Figliano di Salerno.

L’impianto, unico nel suo genere, realizzato in project financing, ossia senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione, si andrà ad aggiungere alla già ricchissima offerta turistica della Divina costiera.

A questo punto, non resta che augurare a tutti Voi “Buon Volo”.