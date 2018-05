Il panettone Ascolese si mangia tutto l’anno.

È troppo buono il panettone per goderne solo a Natale. E così, dopo le numerose richieste di volerlo gustare tutto l’anno, i maestri Ascolese hanno deciso di offrire il loro artigianale anche fuori dalle feste comandate.

Il dolce di tradizione meneghina, orgoglio dell’intera penisola e icona del made in Italy, pur rimanendo una costante presenza delle feste natalizie, sempre di più continua a farsi riconoscere anche come dessert da gustare in tutte le stagioni. Fresco, spesso di giornata, ormai il panettone sta sostituendo brioche, cornetti o torte nelle colazioni degli italiani.

L’artigianale Ascolese l’inverno scorso ha conquistato le giurie sia di Re Panettone Milano che di Una Mole di Panettoni Torino, aggiudicandosi il primo premio in entrambe le manifestazioni, al quale concorrono pasticcieri provenienti da tutta Italia. Non una competizione, ma una certificazione di qualità.

“Siamo una realtà moderna sempre pronta ad innovarsi. Il nostro modo di fare impresa coniuga perfettamente un forte spirito imprenditoriale con una costante e rigorosa ricerca della qualità nel pieno rispetto dei più alti standard della tradizione gastronomica italiana” afferma Fiorenzo Ascolese, il pluripremiato pasticcere che guida l’azienda insieme al fratello Giovanni “e ora la nostra iniziativa di sdoganare il panettone in ogni periodo dell’anno nasce come occasione per divulgare con entusiasmo il consumo dei dolci lievitati anche nei mesi più caldi”.

Qual è il segreto per mangiare un ottimo panettone?

“In primo luogo l’artigianalità” continua Fiorenzo “un panettone necessita di 72 due ore di lavorazione, la maggior parte della quale fatta a mano. Poi bisogna curare nei dettagli il raffreddamento, e lasciare il “dolce” riposare capovolto per diverse ore. Altrettanto importante è l’attenzione per le materie prime: utilizziamo la vaniglia del Madagascar, l’ uva sultanina 6 corone il cedro “diamante” e gli aromi naturali. Senza contare che coccoliamo il nostro lievito madre, impastandolo più volte giorno, tutti i giorni. Ed è lo stesso da quando abbiamo avviato questa passione”.

Dunque per chi vuole godere di questa delizia anche in primavera basta un semplice click https://www.panificioascolese.it/prodotto/panettone-classico/

Sconto 10% per gli iscritti alla newsletter.

Consegna in tutta Italia.