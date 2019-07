Il Museo Diocesano di Amalfi ospita esibizioni dei professori delle masterclass del festival curato dal Center of Musical Studies di Washington.

Proseguono con successo, in Costiera, i concerti pianistici del 24esimo Amalfi Coast Music & Arts Festival.

Hong Xu (Wuhan Conservatory of Music), Michael Coonrod (Interlochen Academy of Music), James Giles (Northwestern University),Chi Wu (Sichuan Conservatory), Inna Faliks (University of California) e Thomas Rosenkranz (University of Missouri, Kansas City), sono i pianisti di scena per il “Faculty Gala” della rassegna organizzata dal Center of Musical Studies di Washington.

L’appuntamento è per sabato 20 luglio al Museo Diocesano di Amalfi (ore 21, ingresso libero), dove si esibiranno alcuni dei rinomati professori delle masterclass del festival frequentate da studenti giunti da tutto il mondo. In programma pagine di Bach, Brahms, Liszt, Wagner.

La rassegna, seguita da tanti cultori di musica classica, continuerà a proporre pianisti di rilievo internazionale, ma anche giovani talenti, fino al 29 luglio in alcune delle location più suggestive e prestigiose della Costiera Amalfitana.

Sarà la storica chiesa di San Domenico, a Maiori, a fare da cornice ai due eventi successivi, domenica 21 e lunedì 22 luglio, con le performance di musicisti esponenti di importanti scuole pianistiche americane ed asiatiche.

