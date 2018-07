IDOGYOU, amici a 4 zampe protagonisti a Giffoni.

Giffoni Film Festival dedica l’edizione all’ambiente e ospita nel cuore del Giffoni Experience#I DOG YOU, iniziativa dedicata agli amici animali e di chi di loro si cura, in silenzio e nell’ombra.

I volontari e Associazioni di varie regioni d’Italia incontreranno i ragazzi del Giffoni, per raccontare le storie di tanti animali, le loro esperienze, ma soprattutto per far comprendere l’importanza di tanti aspetti del volontariato a molti sconosciuto.

Non è pericoloso chi fa del male, ma chi guarda e non fa nulla, per questo l’informazione è basilare.

Animali visti da tutti ma abbandonati da tutti o quasi, che sono per strada o sono dimenticati nei canili di tutta Italia.

Una vera e propria emergenza soprattutto in Campania e nel sud Italia, una emergenza che potrebbe non essere più tale se fossero seguite poche e semplici regole.

Da qui l’idea di promuovere questa manifestazione volta a far comprendere quanto sia importante divulgare l’educazione al rispetto di tutti gli esseri viventi, siano essi umani o animali, di divulgare l’operato di tanti volontari migliaia e migliaia che giorno dopo giorno si impegnano a salvare vite.

Ai giovanissimi protagonisti del Festival, i volontari, gli educatori cinofili e le Associazioni spiegheranno il loro ruolo e racconteranno le storie di Rodolfo, Lillo, Neve, Cesare, e di tanti animali che grazie a loro sono sopravvissuti, stanno cercando o hanno trovato una casa.

Un progetto di sensibilizzazione che vede coinvolte numerose associazioni, promosso da Io, cane di strada Onlus di Castel San Giorgio in provincia di Salerno, Una zampa per Birillo Onlus di Roma, I Pastori Tedeschi Rescue di Modena, Les Enfants du Paradis Onlus di Roma, con la partecipazione di Beagle Rules Forever “Beaglelandia”di Roma, Dpa Onlus di Eboli, Dalle Zampe al cuore Onlus Associazione Zoofila Rocchese, Uniti per Chicca, Associazione Amici di Pluto di Castel San Giorgio, Associazione SOS Natura di Avellino, La Combricola dei Dogs no profit di Nocera Inferiore, Il recinto degli Invisibili di Salerno e dalle tante volontarie e volontari, non appartenenti a nessuna associazione, ma fondamentali e necessari in questo progetto.