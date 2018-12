I volontari della Protezione Civile ricordano Pasquale Torluccio a Laviano.

Ricordata l’attività ventennale del Volontario protagonista in tantissimi interventi di Protezione Civile. Patrocini del Consiglio Regionale della Campania, della Provincia di Salerno e dei Comuni di Battipaglia, Contursi Terme, Castelnuovo Di Conza, Valva e Colliano. La Presidente del Consiglio Regionale della Campania Rosa D’Amelio ha testimoniato con la sua presenza la vicinanza al Mondo del Volontariato.

Centinaia di Volontari hanno invaso il piccolo paese di Laviano dove è stato celebrato l’anniversario della scomparsa del Volontario Pasquale Torluccio, prematuramente scomparso da un anno. Hanno partecipato al “1° Memorial di Pasquale Torluccio”, unitamente ai propri Volontari, le seguenti Associazioni: Protezione Civile Comunale di Bellizzi, Associazione di Volontariato Onlus Alta Irpinia, Protezione Civile Comunale Polla, N.C.P.C. Cercola, Protezione Civile di Olevano sul Tusciano, Nucleo Comunale di Protezione Civile Città di Baronissi, Gruppo Comunale Protezione Civile di Contursi Terme, Protezione Civile Campagna, Comando Stazione Carabinieri di Laviano, Protezione Civile S.Erasmo, Protezione Civile Base Puma, Protezione Civile Calabritto, Croce Azzurra Siano, Gruppo Comunale Protezione Civile Battipaglia, Protezione Civile Eboli, A.S.A.D. Pegaso, E.R.A. Salerno. Presente, anche, il Responsabile della Sala Operativa Regionale della Campania, Dott. Berardino Iuorio.

La Presidente ha anche ricordato, nel suo intervento, la recente approvazione di una legge Regionale e la nomina recente del Cons. Carmine De Pascale Generale espero che è stato al comando dei soldati durante il vile attentato di Nassiriya.

“Io ho vissuto il terribile Terremoto dell’80 – ha ricordato D’Amelio – e come voi, ho vissuto con angoscia quei terribili momenti proprio per la mancanza della Protezione Civile, Oggi finalmente ci siete voi, Angeli, come spesso vi chiamano. Un ringraziamento per tutto quello che fate da parte di tutto il Consiglio Regionale della Campania”.

Un messaggio di vicinanza e sostegno all’Associazione è arrivato dal Sottosegretario di Stato del Ministero della Difesa, On. Angelo Tofalo, impossibilitato per ragioni istituzionali ad essere presente. “Un ruolo importante quello del Volontariato – era scritto nel messaggio – all’interno della società affinché venga coltivata quella cultura fondata sulla solidarietà e l’altruismo verso i più bisognosi. Infine esprimo il mio apprezzamento per l’impegno che l’Associazione “Amici di Laviano” dimostra nel partecipare e promuovere attività di interesse ambientale e territoriale”.

A rafforzare il sentimento di raccoglimento e di unione diffuso è stato anche il sostegno ricevuto dal Presidente della Regione Campania On. Vincenzo De Luca.

Il Presidente dell’Associazione Amici di Laviano, Enrico Flauto, ha dichiarato al termine della manifestazione “Un Memorial davvero toccante, per la partecipazione di tante Autorità, di tante Associazioni, Nuclei Comunali e l’Arma dei Carabinieri. Un grazie particolare a Padre Giuseppe Zarra e all’attiva partecipazione dei Volontari e della cittadinanza. A nome della Comunità Lavianese esprimo un ringraziamento per la partecipazione e per aver ricordato così straordinariamente un Concittadino, Volontario e Amico”.