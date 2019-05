I miei occhi al contrario, presetazione del cortometraggio giovedì 16 a Palazzo di Città.

Giovedì 16 maggio alle ore 11:00 presso il Palazzo di Città (Sala Gonfalone), avrà luogo la

conferenza stampa per la prima visione del cortometraggio “I miei occhi al contrario” che avverrà il giorno 18 maggio presso la Sala Pasolini di Salerno alle ore 19:00.

“I miei occhi al contrario” è il terzo cortometraggio della produzione indipendente All’Ombra dei Luoghi per la città di Salerno. Con Pierluigi Gigante, scritto e diretto da Biancamaria Savo. Il giorno 18 maggio 2019 alle ore 19:00 presso la Sala Pasolini di Salerno, si terrà la prima visione del cortometraggio.

Sinossi:

“Balliamo la storia, le strade e i pensieri di una città sospesa fra sogno e realtà. Nel torpore di una giornata estiva, il protagonista cammina per le strade di Salerno, ascoltandone le mura e assaporando ogni odore. Una città che spesso percepisce come un’amante sfuggente. Vagando fra i suoi pensieri, scorge diversi artisti e due ballerine che, come in un sogno, sembrano fluttuare nella sua fantasia. Le due danzatrici fanno scoccare l’inizio e la fine di questo viaggio che sembra durare solo pochi minuti, ma è un tempo che resta sospeso nell’evanescenza della memoria del ragazzo e si dilata a dismisura nel sogno e, probabilmente, nella realtà della nostra immaginazione.”

Questo è il primo cortometraggio finanziato e sostenuto da enti esterni, i primi due lavori, “L’Olio sui Vestiti” e “Le chiavi del tuo corpo lasciale in giardino”, sono stati auto prodotti dall’autrice e sono stati realizzati solo grazie al sostegno degli artisti che hanno investito il loro tempo credendo nel progetto.

Il progetto, con il grande appoggio dei volontari dell’associazione ARCAN-Salerno Cantieri&Architettura, è risultato fra i vincitori del bando “Arte e Cultura n° 4/2017” della Fondazione Carisal. Gode del patrocinio morale del Comune di Salerno, dell’EPT-Ente Provinciale per il Turismo e della Provincia di Salerno.

Hanno sostenuto il cortometraggio gli sponsor: Etè Supermercati; Caffè Motta; De Luca Industria grafica e cartaria; Alicost Spa. Per concludere al meglio la serata l’antica Pasticceria Romolo di Salerno offrirà una selezione di dolci tipici salernitani per godere dei sapori della nostra terra creando un momento di riflessione sul lavoro presentato.

CAST: Con Pierluigi Gigante; Il Professional Ballet con Fortuna Capasso e Martina di Florio; l’attore Marco De Simone; il musicista Paolo Molinari; Maria Luisa Greco; la ginnasta Alice Moro; la ceramista Paola Lucugnano; la banda Murga Losespantapajaros.

CREW: Scritto e diretto da Biancamaria Savo

Aiuto regia e assistente camera Federico Fasulo

Musiche inedite Vincenzo Canoro

Graphic design Francesca De caro

Assistente alla regia Martina di Florio

Macchinista e fotografo di scena Davide Salsano