I Love Dance, assegnate le borse di studio 2019.

Giovani talenti e passione per la danza hanno animato anche la VIII edizione del Concorso nazionale di danza “I LOVE DANCE..la danza è in scena”. L’ evento dedicato ai diversi linguaggi della danza e ideato dal direttore artistico Carmine Landi con il patrocinio del Comune di Salerno si è concluso domenica 24 marzo presso il Teatro Augusteo di Salerno

Sono stati oltre mille i giovani danzatori e allievi provenienti da tutta Italia che hanno avuto la possibilità di confrontarsi ed esibirsi al cospetto della giuria composta da maestri di chiara fama internazionale: Annamaria Prina, Bill Goodson, Luciana Savignano, Andrè de la Roche, Amilcar e Little Phill. La giuria ha assegnato premi non in denaro del valore di oltre 50.000 euro in borse di studio totali e parziali per prestigiose accademie ed eventi nazionali di danza, coppe, medaglie ed attestati di partecipazione.

Consegnati alla coreografia “24 Karati” dei Fratelli Gargarelli (Brindisi) e alla coreografia “Love” di Rita Magliulo e Patrizia D’amico (Caserta) i Trofei I LOVE DANCE per le migliori performance, con il totale più alto dei voti.

Assegnato il premio “TOP CHOREOGRAPHER” ai coreografi, delle categorie partecipanti, che hanno ottenuto il punteggio più alto nelle esibizioni presentate in concorso: “Namless” del coreografo Cesko Mignona, “Torn” della coreografa di Tonia Mostardini, “New Kidz on the block” delle coreografe Eleonora Pacini e Alice Cimoroni

Nelle diverse sezioni e categorie, ai giovani danzatori sono state assegnate le medaglie “TALENTO” e i premi speciali: “PRESENZA SCENICA”, “INTERPRETAZIONE”, “ENERGIA”, “INNOVAZIONE”, “MUSICALITÀ”. Infine alle scuole iscritte al concorso è stato consegnato il premio “inPALCOSCENICO” e l’Attestato di partecipazione.

Assegnate infine le borse di studio per accademie ed eventi: L.A. DANCE ITALY – Los Angeles (USA), ABOUT DANCE – Salerno, PRIMAVERA IN DANZA – Giffoni Valle Piana (SA), ETUDES stage con il maestro R. PAGANINI – Cassino (FR), SALERNO DANZA d’aMare – Salerno, CASSINO DANZA – Cassino (FR), DANCING FESTIVAL – Salerno, PISAINTILT – Pisa, BABY FOR DANCE – Salerno, PREMIO CECCANO DANZA – Ceccano (FR), DANCE & DANCE – Taranto, I love DANCE – Salerno, FESTIVAL DI DANZA – Sabaudia (LT)

Partners dell’evento: Micro & Mega fotografie – Pisa; Dada marketing e comunicazione – Salerno; Media partner: Radio Bussola 24 diretta da Teodoro Maffia.