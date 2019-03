HoReCoast, l’edizione 2019 il 2 e 3 aprile al Pietra di Luna Hotel di Maiori, presentazione martedì 26 alla Camera di Commercio.

Martedì 26 marzo 2019, alle ore 11.00, presso la Sala delle Conferenze della Camera di Commercio di Salerno, sita in via Gen. Clark 19/21, si terrà la conferenza stampa di presentazione di HoReCoast – Hotel Restaurant Business Community, la fiera-evento dedicata a professionisti ed operatori del mondo Horeca, in programma martedì 2 e mercoledì 3 aprile 2019 presso il Pietra di Luna Hotel di Maiori (Sa), in Costiera Amalfitana.

Giunto alla VI edizione, HoReCoast (www.horecoast.it) punterà l’attenzione sulle procedure lavorative e sulle novità di prodotti ed attrezzature per l’ambito Horeca, coinvolgendo professionisti della ristorazione e del turismo e presentando concrete soluzioni sul fronte food e no food.

HoReCoast costituirà, inoltre, l’occasione per affrontare pratiche di sviluppo e promozione territoriale per favorire lo scambio tra tutti gli attori della filiera: dai produttori agli utilizzatori. Più di 60 aziende nazionali ed internazionali del mondo Horeca, professionisti del settore e stimati relatori (tra cui il giornalista di Rai 3 Rino Genovese ed il maestro pasticciere Salvatore De Riso) daranno vita ad una “due giorni” caratterizzata da spazi espositivi, convegni, workshop, show cooking e cooking match.

Novità dell’edizione 2019 di HoreCoast saranno, inoltre, i laboratori dedicati alla pizza, con l’intervento di maestri pizzaioli della Scuola Italiana Pizzaioli, i laboratori dedicati alla preparazione dei cocktail ed il 43° Concorso regionale A.I.B.E.S. Campania (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori), che si svolgerà all’interno della manifestazione nella giornata di martedì 2 aprile.

Tutti i dettagli della prossima edizione di HoReCoast saranno svelati nel corso della conferenza stampa di martedì 26 marzo, alla quale interverranno:

– Pietro De Luca, Responsabile Divisione Ristorazione dell’azienda De Luca;

– Vincenzo Lamberti, Amministratore dell’azienda Lamberti Food;

– Carmine D’Alessio, Ceo & Founder dell’agenzia di comunicazione integrata MTN Company;

– Luigi Vitiello, Presidente dell’Unione Regionale Cuochi della Campania;

– Luigi Di Ruocco, Presidente dell’Associazione Cuochi Salernitani;

– Luigi Gargiulo, Fiduciario della sezione A.I.B.E.S. Campania.

Promosso dalle aziende Lamberti Food e De Luca Attrezzature per la ristorazione, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata MTN Company, HoReCoast gode del patrocinio di: Consiglio Regionale della Campania, Città di Maiori, Camera di Commercio di Salerno, Confindustria Salerno, Federazione Italiana Cuochi, Unione Regionale Cuochi della Campania, Associazione Cuochi Salernitani, ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi), AIS (Associazione Italiana Sommelier), Slow Food Costa d’Amalfi, A.I.B.E.S. (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori), A.M.I.R.A. (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi), A.D.A. Campania (Associazione Direttori d’Albergo) e Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pantaleone Comite” di Maiori. Radio CRC radio ufficiale della manifestazione.