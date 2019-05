Guardia Costiera soccorre catamarano in difficoltà al largo di Pastena.

Nel tardo pomeriggio di ieri, la Guardia Costiera di Salerno ha prestato soccorso a otto persone di nazionalità tedesca a bordo di un catamarano in difficoltà al largo del litorale cittadino, nel tratto di mare antistante il litorale di Pastena.

L’operazione è stata avviata a seguito della richiesta di soccorso pervenuta via radio, in lingua inglese, da parte del conduttore di un catamarano di circa 12 metri di lunghezza che riferiva di non riuscire a governare l’imbarcazione a causa di un’avaria e di temere un impatto con la scogliera presente nelle immediate vicinanze. Prontamente, la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Salerno si è attivata per prestare soccorso alle otto persone a bordo, tutte di nazionalità tedesca. La dipendente motovedetta, destinata in via esclusiva alla ricerca e al soccorso in mare ed operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è riuscita in pochi minuti ad intercettare il catamarano e a scongiurarne l’impatto contro gli scogli.

L’operazione di soccorso in mare, resa difficoltosa dalle condizioni meteo meteo-marine avverse, si è conclusa positivamente. Tutti gli occupanti dell’imbarcazione, infatti, in breve tempo sono stati tratti in salvo, senza necessità di assistenza medica e l’unità è stata ormeggiata al Molo Manfredi del porto Commerciale di Salerno, con l’ausilio di un’imbarcazione privata .