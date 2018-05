Grazie mamma perché…, l’iniziativa di Flying Tiger Copenaghen.

Dal 1 fino al 13 maggio, in tutti i punti vendita Flying Tiger Copenaghen del Sud Italia, sarà possibile donare 1€ alla cassa per aiutare un bambino malnutrito e ricevere in omaggio la cartolina “Grazie mamma perché…”.

Le donazioni dei clienti, a cui si aggiungerà il contributo di Flying Tiger Copenhagen, che donerà il 6% del fatturato del 13 maggio (Festa della Mamma), saranno destinate ad Azione contro la Fame, organizzazione umanitaria internazionale leader nella lotta alla malnutrizione infantile.

Donando solo 1€ sarà possibile fare gli auguri alla mamma e garantire un giorno di cibo terapeutico a un bambino malnutrito.

Quella tra Azione contro la Fame e Flying Tiger Copenaghen non è la prima collaborazione, in particolare con i negozi Flying Tiger Copenhagen del Sud Italia era già stata avviata lo scorso ottobre l’iniziativa “Fare del bene rende felici”, per cui sono stati coinvolti i clienti attraverso le cartoline della felicità e l’azienda ha donato il 5% del fatturato del 16 ottobre, Giornata mondiale dell’alimentazione.

Dopo l’esperienza di ottobre, Flying Tiger Copenhagen ha deciso di supportare nuovamente Azione contro la Fame, questa volta con una cartolina d’auguri in occasione della Festa della Mamma. Da sempre Azione contro la Fame presta molta attenzione alle donne incinta e alle madri in fase di allattamento, proprio perché una corretta alimentazione nel corso della gravidanza e nel primo anno di vita del bambino ha un impatto importantissimo sulla possibilità di un pieno sviluppo fisico e mentale.