Grande successo per la Domenica Arancione del Centro Commerciale Naturale di Cava.

Il Centro Commerciale Naturale, nella figura del presidente Pasquale FALCONE, ha organizzato una giornata di festa ed aperitivi musicali nella giornata di Domenica 30 Settembre che ha accolto gli oltre 500 motociclisti partecipanti all’edizione di Salerno dell’evento benefico The Distinguished Gentleman’s Ride.

L’evento è stato magistralmente diretto da Pippo Pelo di Radio Kiss Kiss e ha accolto lungo tutto il Borgo Porticato oltre 10.000 presenze da tutta la Provincia.

L’evento è stato organizzato dal Consorzio Cava – Centro Commerciale Naturale: “Il nostro Consorzio riunisce tutti gli esercenti del Lungo Borgo Porticato di Cava de’ Tirreni che è un vero e proprio centro commerciale naturale” – dichiara il presidente, Paquale Falcone – “siamo la risposta ai centri commerciali artificiali, aggreghiamo tradizione ed innovazione e puntiamo sulla partecipazione dei nostri consorziati per andare sempre oltre”.

La Domenica Arancione è stata anche l’evento culmine della campagna adesioni 2018-2019 con l’invito a tutti i negozianti di partecipare attivamente alle politiche e strategie consortili con una quota agevolata di soli 100€.

Ampia la riposta e la soddisfazione dei negozianti del Centro che hanno mantenuto aperte le proprie attività commerciali per la mattina di Domenica e che hanno aderito al contest “Metti in moto la tua vetrina” esponendo motociclette ed accessori in pieno stile british vintage style (stesso tema della manifestazione The Distinguished Gentleman’s Ride).

L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione con la Confesercenti di Cava de’ Tirreni e con la partecipazione della Metellia Servizi che hanno rispettivamente coinvolto i propri associati per mettere in musica il Centro Commerciale Naturale presso Metropol, Bar Virginia, Marte Mediateca, Bodega e Yourself e hanno concesso l’utilizzo degli Ape Calessino come info point su ruote del Consorzio.

Magistrale la direzione dell’evento da parte di Pippo Pelo che ha scandito i tempi della manifestazione ed è stato accompagnato dalla musica dei Queen Forever, tribute band dei Queen e Deejay Peter Torre.

“Siamo soddisfatti dell’organizzazione e del supporto ricevuti dagli enti e dai commercianti” – riporta Alfonso Vitale, consigliere del Cava CCN – “la risonanza dell’evento aggiunge un tassello importante al nostro Consorzio e consente di migliorare il nostro ruolo di interlocutore attivo tra consorziati, enti e cittadini”.