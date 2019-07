Un grande successo di partecipazione quello riscosso dal concorso di idee per la realizzazione del logo e dell’immagine coordinata del Complesso San Michele di Salerno, indetto dalla Fondazione Carisal.

Il logo sarà un riferimento visivo e caratterizzante il complesso, mettendo in luce i caratteri storici, architettonici, culturali e le potenzialità d’uso collettivo e sociale del nuovo contenitore.

Il bando di concorso è stato pubblicato, il 31 maggio 2019, sui siti web www.complessosanmichele.it e www.fondazionecarisal.it dove è possibile trovare tutte le informazioni in merito.

Le idee per dare luce e volto al logo del Complesso San Michele tra i giovani non mancano, come pure l’interesse a metterle in gioco. Alla scadenza del 28 giugno, il concorso ha visto l’adesione di più di settanta ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, provenienti da tutta Italia.

Una giuria, composta da personalità legate al mondo dell’arte e della cultura, della ricerca e della formazione, del marketing e comunicazione, al settore ambiente e della cultura del cibo, sceglierà il lavoro vincitore.

La Fondazione Carisal, per la migliore proposta, ha messo a disposizione un premio di 500 euro.