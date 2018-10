Givova Scafati, trasferta a Roma contro la Leonis.

Neanche il tempo di metabolizzare quanto accaduto nella gara infrasettimanale di Voghera contro la Bertram Tortona, che la Givova Scafati deve gettarsi a capofitto nel successivo impegno di campionato. Il calendario del girone ovest prevede un’altra insidiosa trasferta per gli uomini di patron Longobardi, attesi domani sera (sabato 27 ottobre, PalaPonteGrande di Ferentino, ore 19:00), nell’anticipo della quinta giornata, dalla Leonis Roma, che in classifica ha gli stessi punti dei gialloblù. Con l’organico al completo e soprattutto con grande determinazione e con una marcata volontà di dimenticare quanto prima l’ultima recente debacle, la Givova Scafati proverà a giocarsi tutte le armi a propria disposizione per piegare la resistenza del quintetto di casa e bissare in trasferta lo stesso risultato della seconda giornata di campionato. Non sarà però facile imporsi al cospetto della formazione allenata dall’esperto coach Fabio Corbani, che nella sua carriera ha molti anni di militanza nella seconda categoria nazionale. Il tecnico milanese dispone di un roster ampio e competitivo, che annovera atleti del calibro della guardia statunitense Zeisloft (16,8 punti di media), dell’ala grande Amici (14 punti e 5,8 assist di media), del centro Fall (13 punti e 10,3 rimbalzi di media), dell’ala centro statunitense Hollis (12,8 punti di media), dell’ala piccola dal trascorso scafatese Loschi, dell’esperto playmaker Piazza e del suo secondo Toure, oltre al veterano centro Infante e ai giovani Fanti (guardia) e Cicchetti (ala centro). Una rosa, quella capitolina, navigata, equilibrata e competitiva, in grado di disputare un campionato di prima fascia, che proverà a mettersi positivamente in mostra anche contro i gialloblù.

Dichiarazione di coach Marco Calvani: «Siamo reduci da una partita in cui non abbiamo brillato: abbiamo disputato un terzo quarto negativo, che ha messo in luce fragilità mentali inaccettabili, perché, non appena gli avversari si sono resi pericolosi, abbiamo mollato mentalmente e ci siamo lasciati surclassare. E’ una mancanza grave, che non ci possiamo permettere. L’atteggiamento deve essere diverso in simili situazioni: alle difficoltà dobbiamo reagire, anziché calare le braccia. Consapevoli di ciò, ci prepariamo a questa seconda sfida in trasferta consecutiva contro la Leonis Roma, reduce dalla sconfitta nel derby contro la Virtus, sicuri che non sarà affatto facile imporsi, perché affronteremo una squadra dotata di due stranieri forti, come il tiratore Zeisloft ed il lungo Hollis, con quest’ultimo che ha avuto esperienze positive anche in massima serie. A loro si unisce poi un pacchetto di italiani forte, composto da atleti che hanno già dimostrato nella loro carriera di avere numeri importanti e affidabilità da vendere, come il playmaker Piazza, ad esempio, la cui pericolosità e capacità di mettere in ritmo la squadra non la scopriamo certo oggi. Nel complesso, l’Eurobasket è una squadra di qualità elevata, con grandi potenzialità, contro la quale mi aspetto dai miei ragazzi una prestazione eccellente, dove a fare la differenza sia soprattutto l’atteggiamento mentale». Dichiarazione del playmaker Gabriele Romeo: «Non è facile giocare tre partite così ravvicinate nel tempo, sia per le energie da recuperare che per la preparazione tattica della partita. L’Eurobasket Roma è una buonissima squadra, che si compone di due eccellenti americani ed un buon nucleo di italiani. Sono reduci anche loro da una sconfitta e sono certo che vorranno subito riscattarsi in casa. Sotto canestro sono molto forti, corrono molto e stanno tirando con buonissime percentuali, per cui il nostro compito dovrà essere limitare il loro potenziale offensivo con un buon lavoro in difesa. I due punti in palio sono fondamentali per noi, sia per la classifica che per il morale. E’ un bene giocare, in questo caso, due partite così ravvicinate nel tempo, perché abbiamo l’immediata possibilità di riscattarci. Torno a giocare contro l’Eurobasket da ex e questo per me costituisce sempre una bella emozione, che mi stimola a fare bene».

Arbitreranno l’incontro i signori Caforio Angelo di Brindisi, Martellosio Mattia Eugenio di Buccinasco (Mi) e Marton Marco di Conegliano (Tv). La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro, tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP TV Pass” al seguente link: https://tvpass.legapallacanestro.com/. Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica streaming su ViviRadioWeb (media partner della Givova Scafati) dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ e dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/ViViCentroRadio/. Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di martedì (ore 20:45) e di mercoledì (ore 15:00).