Giornate Europee del Patrimonio, Puliamo il Mondo con Legambiente ed altri appuntamenti in Costiera.

In Costiera Amalfitana le Giornate Europee del Patrimonio. Il 21 ed il 22 Settembre, escursioni a piedi nella bellissima Vietri per visitare, vedere, filmare, fotografare, le Opere Ceramiche lungo i vicoli di Vietri sul Mare. A Positano la 28esima edizione della Festa del Pesce, a Praiano l’Evento Speciale di Legambiente per “Puliamo il Mondo”, a Ravello le esibizioni di Michel Bouvard e del Conservatorio “AGOSTINO STEFFANI” DI CASTELFRANCO VENETO per la 67^ edizione Ravello Festival, a Tramonti il Festival della musica da organo. Tanti eventi in Costiera Amalfitana.

Protagonista anche il Sentiero dei Limoni lungo il quale si svolgeranno eventi culturali.

Grande protagonista degli eventi in Costiera sarà il Sentiero dei Limoni a Minori. Domani, Venerdì 20 Settembre, alle ore 19.30, sul Sentiero dei Limoni “E SE INVECE FOSSE UN CALESSE?”, presentazione del libro di Alfonso Bottone. E sempre domani a Ravello, alle ore 18.30, il Ravello Concert Society. Alle ore 19, al Duomo di Ravello, per la 67^edizione Ravello Festival/ Le note di Sigilgaita con Michel Bouvard musiche di Marchand, Bach, Mozart, Bouvard. Sabato 21 Settembre a Maiori il THAT’S AMORE musical, storie, luoghi e musica alle ore 20 e 30 presso il Palazzo del Municipio. A POSITANO, Sabato 21 Settembre, alle ore 20.00, in Piazza dei Racconti “Divertimenti Musicali” con musiche di Handel, Quantz, Haydn, Russo, Farkas, Ibert con i fiati della NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI .

A Praiano, alle ore 21, in Piazza San Gennaro, ARS NOVA NAPOLI con Musica nell’ambito del Festival della Tradizione. A Ravello, sempre Sabato 21 Settembre, alle ore 18.30, UNA SERATA ALL BEETHOVEN per il Ravello Concert Society, mentre alle ore 21.00, in Piazzetta Sambuco, Suoni del Sud & Jazz

Le Giornate Europee del Patrimonio con le Ceramiche di Vietri.

A VIETRI SUL MARE il 21 ed il 22 Settembre si svolgeranno le Giornate Europee del Patrimonio. Tanti gli eventi in programma. Si inizierà alle ore 10, presso la Chiesa di Santa Maria de Lama con l’inaugurazione della Mostra Fotografia sull Chiesa di Santa Maria De Lama, a cura degli allievi del Liceo Artistico “Sabatino Menna”. Alle ore 11.00, presso la Chiesa di Santa Maria de Lama incontro con Vito Pinto, per la riscoperta del Patrimonio Culturale legato alla “Devozionalità Popolare della Ceramica di Vietri sul Mare”. Alle ore 12, sempre presso la Chiesa di Santa Maria de Lama, la performance teatrale tratta dall’Anfitrione di Plauto, a cura degli allievi del Liceo Artistico “Sabatino Menna”. Le Giornate Europee del Patrimonio, in programma a VIETRI SUL MARE proseguiranno Domenica 22 Settembre, alle ore 11, in Piazza Vincenzo Solimene con partenza dalla Fontana di Giovannino Carrano. Da quel punto partirà la passeggiata che condurrà alla scoperta delle Opere Ceramiche collocate lungo le vie di Vietri sul Mare.

Grandi eventi anche ad Agerola.

Sempre Domenica 22 settembre ad AGEROLA dalle ore 18,45 alle 21:45 presso l’Osservatorio Astronomico Salvatore di Giacomo ad Agerola San Lazzaro si saluterà l’Estate dando il benvenuto all’Autunno con “Stelle e Musica dell’Equinozio Autunnale”, a cura di Astrocampania, associazione in collaborazione con il Comune di Agerola. La serata sarà allietata da un intrattenimento musicale d’eccezione di Francesco Paolo Gargiulo. Domenica 22 Settembre a TRAMONTI, alle ore 18.00, l’8°Festival Organistico. L’appuntamento è presso la Chiesa di San Giovanni Battista, in località Campinola.

Lunedì 23 Settembre a RAVELLO, alle ore 18.00, il Ravello Concert Society. Martedì 24 settembre a POSITANO, alle ore 19, presso la Pinacoteca Comunale, l’evento: “POSITANO NELLE OPERE DI OTTAVIO ROMANO”, mostra visitabile fino all’1 di Ottobre.

L’evento speciale di Legambiente per “Puliamo il Mondo”.

Mercoledì 25 settembre a PRAIANO “Puliamo il Mondo” , alle ore 8 e 30, in Piazzetta Gagliano, l’evento speciale di Legambiente. Alle ore 10 e 30 “I Suoni degli Dei”, presso il Convento di Santa Maria a Castro/ San Domenico, con musiche di Pleyel, R. Durante, Hoffmeister

Sempre Mercoledì 25 Settembre, a RAVELLO, alle ore 18.30, il Ravello Concert Society. Eventi importanti anche a Conca dei Marini. Giovedì 26 settembre a CONCA DEI MARINI, alle ore 21.00, presso la Chiesa Santa Maria di Grado, la Cerimonia di premiazione dell’VIII Edizione del Concorso Gastronomico Nazionale dedicato alla SFOGLIATELLA. Sempre Giovedì 26 Settembre, a RAVELLO, alle ore 19.00, presso la Chiesa di Santa Maria a Gradillo, esibizione del Conservatorio “AGOSTINO STEFFANI” DI CASTELFRANCO VENETO per la 67^ edizione Ravello Festival/ La meglio gioventù. Venerdì 27 settembre a PRAIANO, alle ore 20.00, presso il Centro Culturale A. Pane, si svolgerà la presentazione del libro “IL VIAGGIO DI TIPPI” di Alberto Sant’Elia e di “VOGLIO VINCERE” libro di Maria Strianese, nell’ambito della rassegna “Racconti & Maree”.

A RAVELLO alle ore 18.30, Annunziata Edificio Storico, UNA SERATA ALL MENDELSSOHN nell’ambito del Ravello Concert Society

Alle ore 19.00, all’Auditorium Oscar Niemeyer, altra esibizione del Conservatorio di Musica ‘Agostino Steffani’ di Castelfranco Veneto in Jazz Ensemble per la 67^edizione Ravello Festival/ La Meglio Gioventù

Sabato 28 settembre a Maiori il “THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE”, raduno motociclistico. Alle ore 20.30, Chiesa di San Domenico i DISCEDE IN CONCERTO per “Open Maiori, storie luoghi e musica”.

La 28esima Festa del Pesce sulla spiaggia di Positano.

Ed ancora a POSITANO, sempre Sabato 28 Settembre, alle ore 19.00, presso la spiaggia Fornillo la 28° edizione della FESTA DEL PESCE 28°. A RAVELLO, alle ore 18.30, Annunziata Edificio Storico, L’ARTE DELLA VARIAZIONE II per il Ravello Concert Society.

Ed infine Domenica 29 settembre ad AMALFI, alle ore 21.30, Vettica LACREME D’AMMORE, spettacolo musicale, scritto da Francesco Rivieccio e Antonio Speranza con la direzione musicale di Aniello Palomba.

A CONCA DEI MARINI i FESTEGGIAMENTI IN ONORE DISAN MICHELE

A RAVELLO alle ore 19.00, presso l’Auditorium Oscar Niemeyer il CONSERVATORIO DI MUSICA “GIUSEPPE MARTUCCI” DI SALERNO

per la 67^ edizione Ravello Festival/ La Meglio Gioventù

Lunedì 30 settembre a RAVELLO alle ore 18 e 30 il Ravello Concert Society