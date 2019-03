Giornata nazionale del Paesaggio, appuntamenti giovedì 14 a Salerno e Minori a cura della Soprintendenza.

In occasione della GIORNATA DEL PAESAGGIO organizzata dal MiBAC (Ministero per i beni e le attività culturali), prevista per giovedì 14 marzo, le Soprintendenze aprono i loro uffici con iniziative di sensibilizzazione e di riflessione sul tema del paesaggio, illustrando l’attività svolta a favore del paesaggio. La Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, partecipa con le seguenti iniziative.

SALERNO

Ore 9.30 Sala Conferenze Soprintendenza ABAP, via Tasso 46 (centro Storico) PAESAGGI & PAESAGGI. Idee a confronto per una tutela da condividere.

La Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata dall’Italia nel 2006, pone il rapporto uomo-paesaggio al centro della sua riflessione. Il paesaggio è una porzione di territorio quale è percepita dalle popolazioni ed è un elemento chiave nel benessere degli individui e della società. La sua salvaguardia, gestione e pianificazione non possono essere azioni di esclusivo appannaggio delle autorità politiche di un paese, ma vanno condivise da tutti, nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri che un’attività di tutela comporta. Per costruire un atteggiamento responsabile e competente vanno messe in atto azioni di sensibilizzazione e promosse azioni mirate in campo educativo e formativo, perché per agire su di un paesaggio è necessario intervenire sulla popolazione.

Interventi

Francesca CASULE /Soprintendente ABAP di Salerno e Avellino

Giovanni VILLANI, Architetto / Resp. Settore Paesaggio SABAP di Salerno e Avellino

Enrico ANDRIA/Console Touring Club Italiano Salerno

Michelangelo DE LEO/ Capo Delegazione Fondo Ambiente Italiano Salerno

Andrea TROISI/ Capogruppo Giovani Fondo Ambiente Italiano Salerno

Maria I. SESSA/ Professoressa/ Volontaria Touring Club Italiano Salerno

Lorenzo SANTORO, Architetto / SABAP di Salerno e Avellino

Anna DE MARTINO, Storico dell’Arte /Resp. Sett Educazione e Ricerca SABAP di Salerno e Av.

Raffaella BONAUDO Archeologo/ Resp. Settore Archeologia SABAP di Salerno e Avellino

Modera

Michele FAIELLA, Giornalista / Resp. Ufficio Stampa Soprintendenza Salerno e Avellino

MINORI (SA)

ORE 9.00

VILLA ROMANA

“Visite guidate”

La Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, in collaborazione con la Pro Loco Minori Costa d’Amalfi e con la partecipazione dell’Istituito Tecnico per il turismo “Flavio Gioia” di Minori, organizza delle attività di sensibilizzazione e di riflessioni sul valore storico/culturale della Villa Romana di Minori, sito archeologico risalente al I secolo d. C., e del paesaggio della Costiera Amalfitana.

L’evento prevede visite guidate alla Villa Romana di Minori, uno dei pochi monumenti di età imperiale della Penisola Amalfitana e Sorrentina che conserva integri molti ambienti della costruzione originaria arricchiti da pavimenti musivi, decorazioni pittoriche parietali, ambienti termali e giardino. Sarà anche l’occasione per ristabilire un dialogo con i cittadini del territorio per un proficuo scambio di visioni e progetti orientati alla rinascita di questo luogo eterno, Patrimonio dell’umanità.

ORE 11.30

PERCORSI IN COSTIERA

…dalla Villa Romana di Minori al “Sentiero dei Limoni”



La giornata prosegue con una passeggiata lungo il Sentiero dei Limoni, da Minori a Maiori, tipico paesaggio della Costiera Amalfitana dove è possibile trovare la massima produzione di limoni già da molti secoli.

E’ previsto il coinvolgimento di studenti iscritti alla Laurea triennale in Economia, Valorizzazione e Gestione del Patrimonio Turistico binazionale: Université Paris X Nanterre La Défense e Università degli Studi di Salerno e della Laurea magistrale in Economie du dèveloppement touristique international, Università Paris 1 Panthèon-Sorbonne

#giornatanazionalepaesaggio2019