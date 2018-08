Gigi D’Alessio in concerto all’Arena del Mare di Paestum lunedì 13.

Prosegue la tournée estiva di Gigi D’Alessio che torna sui palchi di tutta Italia dopo il seguitissimo tour invernale, terminato a dicembre scorso con tre date tutte esaurite nella sua Napoli, e il sold-out in Canada.

Lunedì 13 agosto farà tappa a Paestum (SA) all’Arena del Mare. I biglietti per il concerto sono disponibili online e presso tutte le prevendite abituali.

Dopo l’atmosfera magica dei teatri e la parentesi oltreoceano, D’Alessio riporterà la sua musica sotto i cieli italiani, insieme alla sua inseparabile band: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre.

Insieme ai successi di 25 anni di carriera, i fan potranno cantare insieme a Gigi i brani dell’ultimo album, “24.02.1967” (GGD Edizioni srl/Sony Music), uscito in occasione del suo 50° compleanno e di recente ripubblicato in una edizione speciale impreziosita dal dvd “Il giro del mondo in 50 storie”.

Questi gli appuntamenti in programma: l’8 agosto a Zafferana Etnea (CT) sul palco dell’Anfiteatro Falcone e Borsellino, il 9 agosto a Capo D’Orlando (ME) presso il porto turistico di Marina di Capo D’Orlando, e il 10 agosto a Palermo al Teatro Di Verdura.

Si prosegue il 13 agosto all’Arena del Mare di Paestum (SA), il 16 agosto all’Arena Virgilio di Gaeta (LT) 30 agosto a Benevento in Piazza Castello per la chiusura di Benevento Città Spettacolo 2018, e il 9 settembre a Cerignola (FG) in Piazza Duomo.

Appuntamento benefico il 29 settembre a Milano, al Teatro Degli Arcimboldi, dove Gigi sarà protagonista del Concerto del Cuore a favore della ricerca per la malattie cardiovascolari. L’evento di beneficenza avrà luogo nella Giornata Mondiale per il Cuore, come momento conclusivo della Campagna di sensibilizzazione e prevenzione sulle patologie cardiovascolari Love the Beat, che intende sostenere il Progetto COR del Gruppo ospedaliero San Donato Foundation.

Il 26 e il 27 dicembre inoltre, Gigi tornerà nella sua Napoli con “Napulitanata”, un doppio evento speciale al Complesso Palapartenope, per festeggiare il Natale con la sua famiglia più grande, quella dei fan.

I biglietti per i concerti, una produzione Music Life Srl in collaborazione con Live Nation, sono disponibili in tutte le prevendite abituali.

