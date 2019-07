Giffoni Rap Contest, i finalisti.

Annunciati gli otto artisti finalisti del #GiffoniRapContest, lo spin-off del Giffoni Film Festival dedicato alla musica urban. Una “rapcall”, unica in Italia, che si svolgerà dal 19 al 26 luglio presso la Giffoni Music Arena di Piazza F.lli Lumière di Giffoni Valle Piana (Sa), dove ogni sera ci saranno i grandi appuntamenti live del Giffoni Music Concept – Vivo Giffoni.

22 luglio – AMALINZE, TSUMANI, ERIC ROULLIER

23 luglio – MIKESUEG, ALEX MAV, DARIA TEGOLO

25 luglio – DELFO e MULAYAKA

Sono questi i finalisti selezionati da una straordinaria giuria composta da Don Joe (tra i più importanti produttori e Dj in Italia) e Max Brigante (Radio 105) e tre artisti protagonisti della scena musicale italiana come Anastasio, Shade e Junior Cally, con la collaborazione di MN. Il 22, 23, 25 e 26 luglio i finalisti si esibiranno e sfideranno sul grande palco del Giffoni Music Concept decretando così il vincitore che riceverà il supporto al suo progetto discografico con la pubblicazione di un singolo in digitale prodotto da Giffoni Experience, che sarà presentato su Radio 105 nella trasmissione 105 Mi Casa di Max Brigante.

Si parte lunedì 22 luglio con le esibizioni di AMALINZE, TSUMANI, ERIC ROULLIER, martedì 23 sarà poi il turno di MIKESUEG, ALEX MAV E DARIA TEGOLO e a seguire il 25 le performance di DELFO e MULAYAKA . Venerdì 26 luglio, infine, la finale condotta da Diletta Leotta.

Diletta Leotta, tra le protagoniste più attese del Giffoni Film Festival, sarà presente dal 22 al 26 luglio a Giffoni in diretta tutti i giorni su Radio 105 con il programma “105 Take Away” insieme a Daniele Battaglia, Alan Caligiuri e il Maestrello.