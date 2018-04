Gianna Nannini al PalaSele di Eboli giovedì 19, ultimi biglietti disponibili.

Dopo il grande successo dei concerti in Germania e nei principali palasport italiani, Gianna Nannini arriverà domani, giovedì 19 aprile, con il suo FENOMENALE – IL TOUR al PalaSele di Eboli (ore 21).

Nel concerto Gianna Nannini riproporrà le canzoni del nuovo album di inediti AMORE GIGANTE in un crescendo in cui si alterneranno tutti i suoi successi fra i quali “Scandalo” e “Aria”. Con questo tour che sta per volgere al termine – Eboli è la penultima tappa – l’artista è infatti tornata dal vivo per “inondare il mondo di colori e di canzoni” ed entusiasmare il pubblico con la sua musica e il suo ultimo lavoro in studio. “Amore Gigante è un disco pop – ha spiegato la Nannini – ma è solo dal vivo che riesco ad esprimere la mia vera anima rock. Nello show sarò accompagnata da una band rinnovata e molto essenziale, eliminando gli effetti speciali e virtuosismi per riportare il rock al centro. Ho preferito puntare su suoni più diretti e semplici, che riflettono di più anche il mio carattere e devo dire che queste nuove sonorità mi hanno molto entusiasmata e adesso ho ancora più voglia di tornare a suonare dal vivo. Non provavo quest’energia dagli inizi della mia carriera”.

Ad accompagnare la rocker sarà sul palcoscenico una formazione d’eccezione che vedrà Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori.

I biglietti del tour, prodotto e organizzato da F&P Group, sono disponibili online su TicketOne (www.ticketone.it) e nei punti vendita autorizzati. RTL 102.5 è radio partner ufficiale del tour.

I biglietti per la tappa di Eboli, a cura di Anni 60 produzioni, sono ancora acquistabili in prevendita online sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati, e saranno disponibili anche al botteghino del PalaSele aperto il giorno del concerto dalle ore 18. L’ingresso al pubblico sarà consentito a partire dalle ore 19, lo show avrà inizio alle ore 21. Per informazioni 089 4688156, www.anni60produzioni.com, www.fepgroup.it.

La grande stagione al PalaSele di Eboli firmata Anni 60 produzioni proseguirà a maggio con le uniche date in Campania del “LORENZO LIVE 2018” di Jovanotti (già sold-out quelle del 25 e 26 maggio, biglietti ancora disponibili per lunedì 28 maggio) e, dopo la pausa estiva, con la nuova avventura live di Laura Pausini e il suo FATTI SENTIRE – WORLDWIDE TOUR 2018 che, a un mese dall’annuncio, ha già registrato il sold out per la data del 25 settembre, e raddoppia a grande richiesta con una seconda data il 26 settembre. Doppio appuntamento poi anche con Claudio Baglioni, atteso il 10 e 11 novembre con AL CENTRO TOUR. Per tutti gli show le prevendite sono già attive. Per informazioni 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.