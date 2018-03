Gelato Festival Challenge Carpigiani, alla tappa di Capaccio vincono i gusti Spiaggia Nera e Mandorlacchio.

Gelato Festival Challenge ha fatto tappa a Capaccio (SA) nella sede di Zunno Arredamenti, concessionario Carpigiani, dove il 7 marzo si sono sfidati a colpi di dolcezza ben 21 gelatieri delle province di Salerno e Potenza. Vincono la gara “Spiaggia Nera” di Emilio Panzardi della Gelateria Emilio di Maratea (PZ) e “Mandorlacchio” di Gennaro Esposito della Gelateria Meeting di Acciaroli (SA). Il primo è un gelato al cioccolato al cioccolato sur del lago col glassa di lamponi e crumble di cioccolato salato e il secondo un gelato alla mandorla di Sicilia con crema al pistacchio di Bronte e cioccolato di Modica.

I primi due gelatieri accedono alle fasi successive di selezione dei migliori gelatieri italiani che parteciperanno alla finale mondiale di Gelato Festival World Masters in programma nel 2021 organizzato con partner strategici Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group. Gusto, struttura, creatività e presentazione sono i quattro parametri con i quali sono stati valutati i gelati artigianali promuovendo la scelta degli ingredienti, la maestria degli artigiani nell’elaborare la ricetta e il risultato complessivo valutato attraverso la vista, il gusto e l’olfatto ( vedi elenco partecipanti nell’ultima pagina ).

La giuria era composta da: Gaetano Zunno, Tecnico Della Ristorazione Presso L’istituto Alberghiero Di Albanella; Stefano Cirrone, lavora al ristorante Olì 360 di Battipaglia; Salvatore Califano, lavora al ristorante Olì 360 di Battipaglia; Sergio Carrozza, Direttore commerciale del Caseificio la bufala; Luciano Mauro, Giornalista per il Mattino; Vito Buccella, giornalista per cibolento; Valentina Scannapieco, illustratrice e foodwriter di occhiovunque.it; Enzo Robilotta, cultore del Gelato; Iole Pellegrino, organizzatrice di eventi Food per la provincia di Salerno

Con l’edizione 2018 il Gelato Festival arriva al nono anno di attività, avendo debuttato a Firenze nel 2010 ispirandosi all’ideazione della prima ricetta di gelato per mano del poliedrico architetto Bernardo Buontalenti nel 1559. Da allora la manifestazione ha allargato i propri confini espandendosi prima nel resto d’Italia, poi in Europa e – dal 2017 – anche negli Stati Uniti, con un totale di 64 Festival realizzati, prima di abbracciare tutto il pianeta con il campionato mondiale dei Gelato Festival World Masters 2021 che coinvolgerà 5.000 gelatieri in tutto il mondo.

Website: www.challenge.carpigiani.com

Facebook: Gelato Festival World Masters

Twitter: Gelato Festival World Masters

Instagram: Gelato Festival World Masters