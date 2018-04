GdF sequestra sostanze stupefacenti a Castel San Giorgio.

Le Fiamme Gialle di Nocera Inferiore, nel corso di controlli effettuati sul territorio per cercare di arginare attraverso attività di prevenzione di polizia l’assunzione di dosi di sostanza stupefacente da parte dei giovani, hanno individuato in Castel San Giorgio (SA) un soggetto di nazionalità italiana in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente, confezionata in dosi, per uso personale.

Il responsabile è stato segnalato alla competente Prefettura di Salerno per i profili previsti dalla normativa.