GdF sequestra autocisterna con 30.000 litri di gasolio di contrabbando su SA-RC, arrestato il conducente.

La Guardia di Finanza di Salemo, nell’ambito dell’attività a contrasto dei traffici illeciti di prodotti petroliferi, ha sequestrato un’autocistema, contenente 30 mila litri di gasolio, sull’autostrada A/3 e arrestato il conducente, un palermitano di 48 anni.

L’attività è scaturita a seguito di un controllo di una motrice e del relativo rimorchio, nel corso del quale l’esame dei documenti in possesso del conducente faceva sorgere i primi dubbi sulla regolarità del trasporto, che venivano confermati dall’esame visivo ed olfattivo del prodotto energetico trasportato, effettuato nell’immediatezza dai Finanzieri, che consentiva di capire che il prodotto trasportato era gasolio e non olio lubrificante, come falsamente indicato nei documenti di accompagnamento esibiti.

Tale differenza non costituisce un°irregolarità solo formale, ma anche sostanziale, perché l’olio lubrificante è sottoposto ad una tassazione inferiore rispetto al gasolio e, pertanto, è stato contestato al conducente di trasportare prodotti energetici fraudolenternente sottratti al pagamento delle accise.

In considerazione delle violazioni fiscali e penali riscontrate, i Fìnanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Salerno hanno sequestrato Pautocisterna ed il gasolio ivi contenuto, nonché arrestato in flagranza di reato il conducente, il quale era già stato denunciato per le medesime fattispecie di reato da altro reparto della Guardia di Finanza.