Gal Terra è Vita, presentazione della strategia di sviluppo locale lunedì 8 a Pellezzano.

Lunedì 8 ottobre 2018, alle ore 18:00, presso la Country House Villapiana in via Piana, 8 a Coperchia di Pellezzano, si terrà il convegno di presentazione della Strategia di Sviluppo Locale del Gal Terra è Vita. Le prospettive concrete di sviluppo per i territori saranno al centro dell’incontro coordinato dal direttore del Gal Terra è Vita

Dopo la relazione introduttiva del Presidente del Gal Terra è Vita, Franco Gioia, e i saluti del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, interverranno il dirigente Giuseppe Gorga e la responsabile della misura 19, Rosanna Lavorgna, dell’UOD Territoriale di Salerno – Regione Campania.