Gal terra è Vita apre Info Point a Vietri e Siano.

Mercoledì 6 marzo presso il Comune di Siano e venerdì 8 marzo presso il Comune di Vietri sul Mare si terranno le inaugurazioni degli Info Point del GAL Terra è Vita.

Due nuove aperture che seguono quelle di Pellezzano e Fisciano e che testimoniano l’impegno del Gal Terra è Vita nel creare una rete territoriale estesa e pervasiva in grado di aiutare il territorio a cogliere tutte le opportunità messe in campo dai programmi europei gestiti dalla Regione Campania per lo sviluppo rurale.

Presso gli info point i cittadini e le aziende del territorio interessate potranno ricevere informazioni riguardo i bandi della misura 19 del PSR 2014-2020 emanati dal GAL irno – Cavese “Terra è Vita”, essere costantemente aggiornati sulle evoluzioni delle normative legate a una corretta conduzione d’impresa agricola; ricevere supporto alla compilazione e alla presentazione di domande per accedere a fondi comunitari o nazionali e assistenza sulle domande AGEA già presentate e non ancora liquidate.

Agli incontri entrambi introdotti da Giovanni Giugliano, direttore “GAL Terra è Vita”, prenderanno parte Franco Gioia, presidente “Gal Terra è Vita” i sindaci delle rispettive comunità: Giorgio Marchese per Siano, e Francesco Benincasa per Vietri sul Mare. A quest’ultimo si aggiungono Giovanni De Simone, assessore al turismo del Comune di Vietri sul Mare e Cosmo Di Mauro, presidente della ProLoco cittadina. Come sempre la Regione Campania sosterrà le inaugurazioni con la presenza Giuseppe Gorga, dirigente UOD Territoriale di Salerno a Siano e di Filippo Diasco, Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania, a Vietri sul Mare.

Con l’apertura degli info point di Siano e Vietri sul Mare – dichiara Franco Gioia – continuiamo la nostra azione per avere una presenza costante e capillare in tutti i comuni del GAL. Dopo l’apertura dell’info Point di Fisciano e Pellezzano altri due nuovi Comuni ospitano uno spazio che consentirà a tutte le realtà agricole della Valle dell’Irno di ricevere supporto tecnico agronomico e amministrativo burocratico specializzato. Un servizio sempre disponibile per favorire la crescita delle attività locali, favorendo concretamente lo sviluppo dei territori.