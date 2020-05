Furti nelle zone industriali, Carabinieri arrestano nomadi.

Dall’alba una cinquantina di carabinieri della Compagnia di Sala Consilina (Salerno), guidati dal capitano Davide Acquaviva, in collaborazione con il Nucleo Elicotteri di Pontecagnano sono impegnati in una vasta operazione nell’hinterland napoletano per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di diverse persone tra cui il capo di un campo nomadi situato vicino a Napoli.

Si tratta della conclusione dell’inchiesta denominata “Ombra” che ha portato a smantellare una organizzazione criminale di rom dedita a furti e danneggiamenti in diverse zone industriali italiane.

I dettagli dell’inchiesta, condotta dalla Procura di Lagonegro (Potenza), saranno resi noti oggi. (ANSA)