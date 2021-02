Frana Amalfi, Protezione Civile al lavoro. Aperta inchiesta per disastro colposo.

La Protezione Civile della Regione Campania prosegue, con squadre di tecnici e di volontari, negli interventi in costiera Amalfitana e nel Cilento dove a causa delle forti precipitazioni si sono determinati fenomeni di dissesto idrogeologico, e in particolare nel Comune di Amalfi, dove una frana ha interessato la Statale 163.

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, costantemente informato, si legge in una nota, ha convocato per sabato prossimo una riunione operativa con Anas, Protezione Civile e sindaco di Amalfi per una valutazione aggiornata delle problematiche create dalla frana e per definire un ulteriore piano di interventi. (ANSA).

La Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un fascicolo per disastro colposo sulla frana avvenuta ieri mattina ad Amalfi (Salerno). Già oggi il consulente tecnico che si occuperà di accertare le cause che hanno provocato lo smottamento ha effettuato – con il supporto dei carabinieri della compagnia di Amalfi – un sopralluogo nell’area che sovrasta la statale 163 Amalfitana. Gli inquirenti ora vaglieranno tutte le possibili cause, verificando se ci siano responsabilità in capo a terzi. (ANSA).