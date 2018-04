Forum Provinciale dei Giovani, riunione domenica 22 a Bracigliano.

Su iniziativa del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, quale organismo consultivo e propositivo dell’Amministrazione Provinciale, continuano gli incontri itineranti tra i Forum dei Giovani comunali nel salernitano.

Dopo San Cipriano Picentino, stavolta il Coordinamento Provinciale, guidato da padulese Giuseppe Rienzo, farà tappa a Bracigliano.

L’appuntamento è per Domenica 22 Aprile 2018 alle ore 17:00 presso Palazzo “De Simone”, sito in Via Vittorio Emanuele II, s.n.c., 84082 Bracigliano (SA), ospiti del Forum dei Giovani comunale, coordinato da Giuseppe De Nardo.

Si discuterà, tra l’altro, dei prossimi impegni e delle imminenti attività promosse dal Coordinamento, tra cui le iniziative: “Voce ai Territori” e “Forum Day – Stati Generali delle Politiche Giovanili nella Provincia di Salerno”.

È previsto un ampio spazio per la presentazione di proposte, istanze e petizioni sulla base degli scopi istituzionali del Coordinamento Provinciale da parte dei Componenti dei Forum dei Giovani comunali, che potranno, altresì, far conoscere le iniziative organizzate nei propri territori d’appartenenza.

Un momento di particolare interesse sarà anche la discussione concernente la predisposizione degli “Obiettivi Programmatici per l’annualità 2018 del Gruppo di Lavoro / Commissione Tematica ‘Servizi per la Valorizzazione della Gioventù’” su proposta del Consigliere corbarese Antonio Napodano, coadiuvato dal Vice-Coordinatore Provinciale, il sant’egidiano, Francesco Pepe.

L’Ufficio di Segreteria del Coordinamento Provinciale ha ritenuto opportuno convocare questo incontro poiché il Coordinamento nasce come luogo di crescita, di scambio di idee e di confronto tra i giovani che vivono in diverse realtà territoriali della Provincia al fine di perseguire comuni obiettivi nel rispetto delle singole comunità locali, e l’appuntamento di domenica, si preannuncia, quindi, una vera occasione di partecipazione per discutere sullo sviluppo delle politiche giovanili in Provincia di Salerno.

Prenderanno parte, in particolar modo, i Coordinatori, i Delegati provinciali e i membri dei Forum dei Giovani comunali appartenenti territorialmente alla “Macro Area / Distretto Salerno Nord”, nonché i componenti del Gruppo di Lavoro / Commissione Tematica “Servizi per la Valorizzazione della Gioventù” istituita in seno all’Assemblea del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno. Ovviamente l’incontro è aperto anche al contribuito dei membri dei Forum dei Giovani comunali delle macro aree Centro e Sud della Provincia di Salerno e dei componenti delle altre Commissioni provinciali interessati.