Forum dei Giovani, si muove il Comitato.

Un organo comunale che rappresenti i giovani e che si prefigga di collaborare con la Giunta Comunale. È questo l’obiettivo che ha ogni Forum dei Giovani, non si può infatti pensare che sulle politiche giovanili non possano avere voce in capitolo proprio i protagonisti dell’argomento, ovvero i giovani. Lo scopo è quello di essere parte attiva della comunità attraverso idee, proposte, iniziative, progetti e suggerimenti da condividere con l’amministrazione.

Il Forum non ha quindi un vero e proprio ruolo decisionale, ma si tratta piuttosto di un luogo di confronto nel quale i giovani possano dialogare con il proprio Comune.

È per questo che lavora il Comitato per il Forum dei Giovani di Salerno, un comitato nato dalla necessità di rappresentanza ma soprattutto per tentare di risolvere una questione, quella dell’istituzione del Forum a Salerno, che ormai va avanti da più di dieci anni.

L’obiettivo è quello di avere un organo di rappresentanza che coinvolga i cittadini salernitani, una volta istituito, il Forum avrebbe diritto ad eleggere un presidente che possa, attraverso un contatto continuo, portare avanti le istanze che più stanno a cuore ai giovani del territorio.

Il Comitato promotore è quindi attivo nello spiegare e far conoscere a quante più persone possibile la realtà dei Forum dei Giovani, a tal fine sul sito web del comitato sono già stati pubblicati alcuni documenti divisi per aree tematiche, che analizzano la situazione e propongono soluzioni che coinvolgano il Forum.

Ma la mancata istituzione del Forum è figlia di politiche troppo spesso lontane dal vero sentire della cittadinanza e soprattutto dalla rappresentanza, non può infatti essere sottovalutata l’importanza del Forum dei Giovani come strumento di partecipazione democratica. Lo stesso Forum potrebbe rappresentare un argine all’emigrazione giovanile, coinvolgendo le fasce di popolazione più giovani e andando incontro alle loro esigenze le si incoraggerebbe a credere nel futuro della propria città.

Troppo spesso a tutto questo è stata sovrapposta l’arroganza nel credere che un aumento del bilancio o la partecipazione ad un bando possano sostituire la partecipazione.

Il Forum dei Giovani non è solo uno strumento utile al miglioramento delle Politiche Giovanili, ma in questo momento assume anche un ruolo simbolico, vuole infatti ricordare alle nuove generazioni, quelle che più di tutte subiranno la attuale crisi sistemica, che non sono sole, che l’amministrazione e la loro città le ascoltano.

Se si vorranno mettere al primo posto tutti questi argomenti, allora il Forum dei Giovani sarà istituito, altrimenti vorrà dire che il rinnovamento e la partecipazione dal basso nella città di Salerno non solo sono difficili da realizzare, ma anche ostacolati.

Il Comitato per il Forum dei Giovani di Salerno