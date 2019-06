Festa in Condotta dell’Agro Nocerino-Sarnese lunedì 17 a Bracigliano.

Attesa, voluta, organizzata. Torna finalmente la Festa in Condotta dell’Agro Nocerino-Sarnese. Appuntamento lunedì 17 giugno 2019, alle ore 20, presso lo splendido Palazzo De Simone, a Bracigliano.

L’evento organizzato dalla condotta Slow food dell’agro nocerino sarnese guidata da Marco Contursi vede la partecipazione di oltre 100 tra cantine, ristoranti, pasticcerie, birrifici artigianali e produttori di eccellenza dell’agro nocerino sarnese in primis e poi della provincia di Salerno.

L’evento ha ricevuto il prezioso sostegno del Comune di Bracigliano e della Lamberti Food, che festeggia il ventennale di fondazione della azienda. Altri partner: CNA Salerno, MTN Company, De Luca Italia, Scafati In, RTC Quarta Rete media partner.

Giunta alla ottava edizione la festa in condotta è l’unico evento in cui l’Agro Nocerino-Sarnese è totalmente protagonista e in cui palesa le proprie prelibatezze a tutta la Regione.

È diventata un grande appuntamento annuale durante il quale i buongustai di tutta la Campania si incontrano, degustano e si confrontano sui temi del food.

Ingresso solo su prenotazione, e riservato a chi si tessera a slow food tramite la condotta per l’occasione e fino ad esaurimento posti chiamando il 3420939505 marcofood@libero.it

Ristoranti presenti

Pizzerie

Pasticcerie (dolci della tradizione e creazioni esclusive)

Cantine

Birrifici

Produttori

