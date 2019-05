Festa della mamma, tante idee per un regalo perfetto

Mancano ormai pochi giorni alla festa della mamma, ma i ritardatari sono sempre dietro l’angolo!

Credi che sia troppo tardi perché un prodotto acquistato on line non possa arrivare in tempo? Nessuna preoccupazione!

Il nostro consiglio è di abbinare l’acquisto on line a un regalo non materiale, come del tempo di qualità speso insieme, o a qualcosa di semplice e simbolico, come un mazzo di fiori, per il giorno di festa di questa domenica… e così il secondo regalo, che arriverà qualche giorno dopo, sarà sorprendente e gioia doppia!

Questi i nostri consigli per un regalo ben pensato e di effetto:

Occhiali da sole Lacoste, semplici e femminili, a un ottimo prezzo!

Gli occhiali da sole Lacoste sono sinonimo di ottima qualità costruttiva e conquistano perché semplici, colorati e trendy!

Perfetti per le mamme che non rinunciano ad un aspetto giovane e sbarazzino.

Grazie all’ottimo sconto, il nuovo costo contenuto li rende inoltre accessibili a tutti.

Scegli uno degli occhiali Lacoste e regala un prodotto di qualità, utile e bello… la soddisfazione è garantita!

A questo link trovi tutti gli occhiali Lacoste su www.babazar.it

Bracciali KB, preziosi e significativi, perfetti per emozionare la mamma!

I gioielli sono regali classici, sempre graditi e preziosi. Scegli un pezzo simbolico, su cui costruirai un tuo significato, per aggiungere al regalo quel tocco personale che farà emozionare la mamma!

Il bracciale Double Hearts, con due cuori tra loro uniti, proprio come il tuo cuore è unito a quello della tua mamma.

Il raffinato bracciale tennis, detto anche eternity, poiché riconosciuto come simbolo di amore eterno.

Un amore eterno il cui splendore è rappresentato dalla fila di cristalli swarovsky; con cordino regolabile è pensato per avvolgere il polso, quasi a fasciarlo.

O ancora, il bracciale Cotton, fresco e leggero, impreziosito da un cristallo Swarovski a forma di infinito, a simboleggiare il legame indissolubile che lega madre e figli. Quale regalerai?

A questo link trovi tutti i bracciali Kristall Boutique – SWAROVSKI ® – in vendita su www.babazar.it

Gli orologi, un regalo classico e sempre gradito!

Tra le numerose proposte di orologi Calvin Klein presenti su Babazar.it, potrai sicuramente trovare l’orologio perfetto per la tua mamma!

Ogni modello è pensato per aggiungere carattere, senza irrigidire l’outfit; ottimi anche con abbinamenti primaverili come vestitini e sandali.

Scegli la forma più adatta alla personalità della mamma, smussati e tondeggianti per la mamma tenera, rettangolari per la mamma glamour; ovali o con dettagli insoliti per la mamma originale!

A questo link trovi tutti gli orologi Calvin Klein su www.babazar.it

Pochette e portafogli COACH, faranno sentire amata la mamma!

Durante la primavera ogni mamma fiorisce: gli outfit si fanno più leggeri, allegri e colorati e si tende ad uscire molto di più, soprattutto la sera!

Ecco quindi un regalo perfetto per la mamma che ama concedersi serate fuori, con la propria famiglia o perché no, anche da sola con le amiche: una pochette elegante o un portafoglio di classe.

Come quelli proposti dal marchio Coach, fini e di classe, faranno sentire amata la fortunata che li riceverà!

A questo link trovi la collezione Coach in vendita su Babazar.it