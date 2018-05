Fashion Tour con Guseppe Fata allo showroom Unicar Alfa Romeo venerdì 11.

Dopo il grande successo delle scorse edizioni all’Unicar Alfa Romeo & Jeep, il FashionTour ”La moda in viaggio” fa ritorno nello showroom di Salerno, venerdì 11 maggio, a partire dalle 20:30 , con un nuovo Exhibition Live, dedicato all’arte.

Su impulso di Attilio Tortora, amministatore Unicar Salerno Alfa Romeo & Jeep, media partner dell’evento, nasce un connubio di eccellenze italiane tra moda e motori, accostando il concetto di bellezza a quello di grinta.

Tra gli ambasciatori del Made in Italy, l’ospite di questa nuova tappa sarà Giuseppe Fata, artista noto come Creative Director Head Sculpture International Art Designer, che presenterà The Red, la testa scultura in omaggio ad Alfa Romeo: un’opera d’arte che interpreta la visione del brand, esaltandone la bellezza e l’eleganza, in una perfetta armonia.

Da un’idea di Michael Stabile, fotografo di Alta Moda, il FashionTour punta alla promozione del saper fare, inteso come valorizzazione della sapienza artigianale, in partnership con le Maison de Haute Couture, che rendono celebre lo stile italiano nel mondo. Un tour di mostre itineranti, tra le location più prestigiose, in un progetto inaugurato lo scorso dicembre, con la presentazione di Giulia, la vettura di casa Alfa Romeo, interamente “rivestita” dallo stilista Nino Lettieri.